Сергей Шнуров написал новое стихотворение, вдохновившись свежим интервью Наташи Королевой. В нем артистка сообщила, что ей запрещен въезд на Украину сроком на пять лет, потому что ее творчество сочли экстремистским.

Сергей Шнуров написал новое стихотворение, вдохновившись свежим интервью Наташи Королевой. В нем артистка сообщила, что ей запрещен въезд на Украину сроком на пять лет, потому что ее творчество сочли экстремистским.Все началось с того, что несколько дней назад вышло новое интервью Наташи Королевой. Певица приняла участие в передаче "Международная пилорама" Тиграна Кеосаяна. Она рассказала, что ей запретили въезд на Украину сроком на пять лет. Из-за решения СБУ певица не может выступать на родине, да и просто приезжать туда. "Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Ну, понимаешь, Тигран, это бредовая история. Но я с ними сужусь. Я сужусь с СБУ, и наше дело уже в Европейском суде. Это уже последняя инстанция", – похвасталась Наташа Королева.По этому поводу на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение. Свежий опус артист посвятил нынешнему состоянию отечественной эстрады. "Зарывать пора уже таланты, В землю, как отходы от АЭС. Мы мутанты, со времен Антанты, Излучаем сущностный регресс. Не пиши, не сочиняй! Не надо!" – заявил Шнуров. Разумеется, свое сочинение скандально известный артист сдобрил изрядной щепоткой нецензурной лексики.Интересно, что в комментариях одной из первых высказалась Наташа Королева. Причем певица тоже не обошлась без матерных слов. Она написала стихотворение на украинском языке. "Ой Серожа, и не говори, я сама тихонечко ***, как из доброй Маленькой страны – сбу решило сделать зверя, видно з глузду з’iхали вони!!!✌🏻" – сообщила Наташа Королева.