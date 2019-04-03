В популярной социальной сети ВКонтакте появилась официальная группа независимого комитета кредиторов Югры. Руководитель структуры Михаил Долматов призвал вкладчиков и кредиторов банка подписываться на страницу и продолжать борьбу за возвращение вложенных денег.
В популярной социальной сети "ВКонтакте" появилась официальная группа независимого комитета кредиторов "Югры". Руководитель структуры Михаил Долматов призвал вкладчиков и кредиторов банка подписываться на страницу и продолжать борьбу за возвращение вложенных денег.
Первое сообщение о создании группы появилось на странице
1 апреля. Инициатор группы
Михаил Долматов уверен, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ)
"напугано созданием реально независимого комитета кредиторов".
"Принимается решение, причем довольно смелое – провести
собрание кредиторов с кворумом в 30%", – отмечается в сообщении. Долматов
полагает, что это делается с целью избрать "свой" комитет и, таким
образом, сделать нелегитимным работу независимой структуры.
Но активистов сложившееся положение не пугает. По словам
создателя группы, АСВ думает, что объявление о новом собрании кредиторов может
заставить вкладчиков "расслабиться" на ближайшие пару недель.
"Пусть даже не надеются. Наоборот, работа уже стартовала и будет
происходить с максимальной отдачей", – заверил он.
Ранее в АСВ признали собрание кредиторов 20 марта
несостоявшимся. Причина – нехватка кворума. После этого инициативная группа
кредиторов создала собственный комитет. Помимо Михаила Долматова, в него вошли
Олег Шипилов и Николай Николаев.
По словам Долматова, признание собрания несостоявшимся было
для активистов ожидаемым. "Однако для легитимизации решений собрания
необходимо было набрать кворум в 30%, у нас было даже больше положенного.
Поэтому мы решили организовать свой орган, который будет контролировать весь
процесс реализации имущества "Югры", – приводят его слова
.
Независимый комитет кредиторов зарегистрирован 28 марта.
Любопытно, что уже через пару дней Агентство по страхованию вкладов о
созыве повторного собрания кредитов, причем с кворумом в 30%.
Летом 2017 года Центробанк ввел временную администрацию в
"Югре". Через несколько дней лицензия кредитной организации была
отозвана. Руководство банка отмечает, что для них решение стало неожиданным,
поскольку все рекомендации ЦБ неукоснительно соблюдались. Спустя несколько
месяцев столичный Арбитражный суд признал "Югру" банкротом.
Многие вкладчики, державшие депозиты в банке, потеряли
деньги. Для защиты своих прав они объединились в общественную организацию Союз
вкладчиков. Активисты обратились к депутатам разных уровней и заручились
поддержкой экспертного сообщества.