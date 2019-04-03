В популярной социальной сети ВКонтакте появилась официальная группа независимого комитета кредиторов Югры. Руководитель структуры Михаил Долматов призвал вкладчиков и кредиторов банка подписываться на страницу и продолжать борьбу за возвращение вложенных денег.

В популярной социальной сети "ВКонтакте" появилась официальная группа независимого комитета кредиторов "Югры". Руководитель структуры Михаил Долматов призвал вкладчиков и кредиторов банка подписываться на страницу и продолжать борьбу за возвращение вложенных денег.Первое сообщение о создании группы появилось на странице1 апреля. Инициатор группыМихаил Долматов уверен, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ)"напугано созданием реально независимого комитета кредиторов"."Принимается решение, причем довольно смелое – провестисобрание кредиторов с кворумом в 30%", – отмечается в сообщении. Долматовполагает, что это делается с целью избрать "свой" комитет и, такимобразом, сделать нелегитимным работу независимой структуры.Но активистов сложившееся положение не пугает. По словамсоздателя группы, АСВ думает, что объявление о новом собрании кредиторов можетзаставить вкладчиков "расслабиться" на ближайшие пару недель."Пусть даже не надеются. Наоборот, работа уже стартовала и будетпроисходить с максимальной отдачей", – заверил он.Ранее в АСВ признали собрание кредиторов 20 мартанесостоявшимся. Причина – нехватка кворума. После этого инициативная группакредиторов создала собственный комитет. Помимо Михаила Долматова, в него вошлиОлег Шипилов и Николай Николаев.По словам Долматова, признание собрания несостоявшимся былодля активистов ожидаемым. "Однако для легитимизации решений собраниянеобходимо было набрать кворум в 30%, у нас было даже больше положенного.Поэтому мы решили организовать свой орган, который будет контролировать весьпроцесс реализации имущества "Югры", – приводят его словаНезависимый комитет кредиторов зарегистрирован 28 марта.Любопытно, что уже через пару дней Агентство по страхованию вкладов осозыве повторного собрания кредитов, причем с кворумом в 30%.Летом 2017 года Центробанк ввел временную администрацию в"Югре". Через несколько дней лицензия кредитной организации былаотозвана. Руководство банка отмечает, что для них решение стало неожиданным,поскольку все рекомендации ЦБ неукоснительно соблюдались. Спустя несколькомесяцев столичный Арбитражный суд признал "Югру" банкротом.Многие вкладчики, державшие депозиты в банке, потерялиденьги. Для защиты своих прав они объединились в общественную организацию Союзвкладчиков. Активисты обратились к депутатам разных уровней и заручилисьподдержкой экспертного сообщества.