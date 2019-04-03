Поющая телеведущая частенько жалуется, что постоянно занята не работе. Меж тем даже во время съемок Ольга Бузова находит время для веселья.

Поющая телеведущая частенько жалуется, что постоянно занятане работе. Меж тем даже во время съемок Ольга Бузова находит время для веселья.В личном Instagram Ольга опубликовала забавную видеозапись.В кадре она и ее соведущий Влад Кадони строят рожицы. Судя по всему,так Ольга Бузова готовится к выступлению на шоу "Дом-2"."На самом деле я нормальная. Но это не точно. Бежим с@domkadoni в кадр", – подписала под постом Бузова."Это не просто кривляки, нохорошие упражнения для мышц лица 👍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Алоб-то у нее не движется, обколотый😂", "Двадебила -это сила 🙏🏿😂♥️", "После такого он просто обязан натебе жениться😂", "Весенее обострение😂 👌обычное дело", – рассуждали в комментариях подписчики.Отметим, что постоянно жалуется на плотный рабочийграфик. Недавно она заявила, что жалеет, что в сутках всего 24 часа. Из-за постоянной занятости теледива не успевает сходить на маникюр.Более того, бешеный ритм жизни периодически провоцирует сбоив работе организма . Недавно на концерте в Подмосковье поющейтелеведущей стало плохо. После выступления ее под руки вывели со сцены. Однакопозже официальный представитель уверил поклонников, что с самочувствием артисткивсе в порядке – звезда переутомилась.