Поющая телеведущая частенько жалуется, что постоянно занята
не работе. Меж тем даже во время съемок Ольга Бузова находит время для веселья.
Поющая телеведущая частенько жалуется, что постоянно занята
не работе. Меж тем даже во время съемок Ольга Бузова находит время для веселья.
В личном Instagram Ольга опубликовала забавную видеозапись.
В кадре она и ее соведущий Влад Кадони строят рожицы. Судя по всему,
так Ольга Бузова готовится к выступлению на шоу "Дом-2".
"На самом деле я нормальная. Но это не точно. Бежим с
@domkadoni в кадр", – подписала под постом Бузова.
"Это не просто кривляки, но
хорошие упражнения для мышц лица 👍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А
лоб-то у нее не движется, обколотый😂", "Два
дебила -это сила 🙏🏿😂♥️", "После такого он просто обязан на
тебе жениться😂", "Весенее обострение😂 👌обычное дело", – рассуждали в комментариях подписчики.
Отметим, что постоянно жалуется на плотный рабочий
график. Недавно она заявила, что жалеет, что в сутках всего 24 часа. Из-за постоянной занятости теледива не успевает сходить на маникюр.
Более того, бешеный ритм жизни периодически провоцирует сбои
в работе организма . Недавно на концерте в Подмосковье поющей
телеведущей стало плохо. После выступления ее под руки вывели со сцены. Однако
позже официальный представитель уверил поклонников, что с самочувствием артистки
все в порядке – звезда переутомилась.