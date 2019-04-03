Сергей Лазарев выступит на Евровидении под номером 13. Певца, представляющего Россию на международном песенном конкурсе, не пугают предрассудки.

Сергей Лазарев выступит на "Евровидении" подномером 13. Певца, представляющего Россию на международном песенном конкурсе, непугают предрассудки.число 13 обожает и ни в какие связанные с нимпредрассудки не верит. Артист уверен в победе, несмотря на выпавший ему "несчастливый",по мнению некоторых пользователей, номер."Обожаю число 13. Именно под этим номером я выступлю 16мая во втором полуфинале на конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве",– подписал певец свой пост в Instagram.Поклонников порядковый номер выступленияпевца также ничуть не смутил. "Прекрасный номер!! Мы всей страной "держимкулачки", "Значит будет первое место!", "Отличный номер","Серега, порви всех!!! Мы в тебя верим!", – поддержали артистакомментаторы (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред)."Несчастливым" число 13 считается по несколькимпричинам. Так, в древности использовался метод исчисления, в основе котороголежало число 12. А 13 не делилось ни на какое другое число, кроме единицы исобственного значения. Счталось, что оно знаменует собой переход внеизвестность.В средние века 13 назвали "чертовой дюжиной".Бытовала легенда о шабаше 12 ведьм и сатаны. Кроме того, в соответствии сБиблией, тринадцатым человеком, сидевшим за столом вместе с Иисусом Христом вовремя Тайной вечери, был апостол, который впоследствии его предал.Особенно боятся числа 13 американцы. В США отсутствует 13-йэтаж в гостинице, 13-й авиарейс, 13-й ряд в самолете и театре. В европейскихстранах число также не пользуется почетом: во Франции считается большойнеудачей иметь на фирме 13 работников или принимать 13 гостей. Суеверными былимногие исторические личности: Наполеон, к примеру, отказывался от сражений13-го числа. Только у жителей древнего Египта это число считалось счастливым.Ранее презентовал композицию Scream ("Крик"), с которой намерен бороться за победу. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что песня эта хоть и сильная, но не хит. И это может помешать Лазареву взять первое место, напоминает