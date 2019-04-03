Сергей Лазарев выступит на Евровидении под
номером 13. Певца, представляющего Россию на международном песенном конкурсе, не
пугают предрассудки.
Сергей Лазарев выступит на "Евровидении" под
номером 13. Певца, представляющего Россию на международном песенном конкурсе, не
пугают предрассудки.
число 13 обожает и ни в какие связанные с ним
предрассудки не верит. Артист уверен в победе, несмотря на выпавший ему "несчастливый",
по мнению некоторых пользователей, номер.
"Обожаю число 13. Именно под этим номером я выступлю 16
мая во втором полуфинале на конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве",
– подписал певец свой пост в Instagram.
Поклонников порядковый номер выступления
певца также ничуть не смутил. "Прекрасный номер!! Мы всей страной "держим
кулачки", "Значит будет первое место!", "Отличный номер",
"Серега, порви всех!!! Мы в тебя верим!", – поддержали артиста
комментаторы (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
"Несчастливым" число 13 считается по нескольким
причинам. Так, в древности использовался метод исчисления, в основе которого
лежало число 12. А 13 не делилось ни на какое другое число, кроме единицы и
собственного значения. Счталось, что оно знаменует собой переход в
неизвестность.
В средние века 13 назвали "чертовой дюжиной".
Бытовала легенда о шабаше 12 ведьм и сатаны. Кроме того, в соответствии с
Библией, тринадцатым человеком, сидевшим за столом вместе с Иисусом Христом во
время Тайной вечери, был апостол, который впоследствии его предал.
Особенно боятся числа 13 американцы. В США отсутствует 13-й
этаж в гостинице, 13-й авиарейс, 13-й ряд в самолете и театре. В европейских
странах число также не пользуется почетом: во Франции считается большой
неудачей иметь на фирме 13 работников или принимать 13 гостей. Суеверными были
многие исторические личности: Наполеон, к примеру, отказывался от сражений
13-го числа. Только у жителей древнего Египта это число считалось счастливым.
Ранее презентовал композицию Scream ("Крик"), с которой намерен бороться за победу. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что песня эта хоть и сильная, но не хит. И это может помешать Лазареву взять первое место, напоминает