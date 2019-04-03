Сын российского миллиардера Марка Гарбера
Алексей сделал предложение экс-избраннице рэпера Тимати Миле Волчек. О том, что
бывшая девушка Тимати встречается с богачом, стало известно в 2018 году.
Сын российского миллиардера Марка Гарбера
Алексей сделал предложение экс-избраннице рэпера Тимати Миле Волчек. О том, что
бывшая девушка Тимати встречается с богачом, стало известно в 2018 году.
Telegram-канал Peopletalk сообщил, что недавно отношения Милы и Алексея
перешли на новый уровень. Стало известно, что пара решила пожениться.
По сообщениям
инсайдеров, на прошлой неделе бывшая любовница Тимати и миллиардер отправились
путешествовать в Рим. Там Алексей Гарбер и сделал своей возлюбленной
предложение.
Гарбер и Волчек
предпочитают не афишировать свою личную жизнь. Поэтому подробности их возможной
предстоящей свадьбы неизвестны. Нет точной информации и о том, как долго встречались молодые люди.
Напомним, Тимати был влюблен в Милу чуть меньше десяти лет назад. Молодые люди
встречались несколько лет и даже собирались пожениться. Пара часто появлялась вместе на публичных
мероприятиях. Тимати брал возлюбленную на красные дорожки фестивалей.
В
какой-то момент пара обменялась песнями. Мила записала композицию под названием
"Я люблю тебя, Тима!", а рэпер ответил ей песней "Я буду ждать". Также подарил Миле кольцо с бриллиантом и автомобиль.Однако через некоторое время пара рассталась.
Затем встречался с моделями Аленой Шишковой и
Анастасией Решетовой. О личной жизни же его бывшей девушки не было никакой
информации.