Сын российского миллиардера Марка Гарбера Алексей сделал предложение экс-избраннице рэпера Тимати Миле Волчек. О том, что бывшая девушка Тимати встречается с богачом, стало известно в 2018 году.

Сын российского миллиардера Марка ГарбераАлексей сделал предложение экс-избраннице рэпера Тимати Миле Волчек. О том, чтобывшая девушка Тимати встречается с богачом, стало известно в 2018 году.Telegram-канал Peopletalk сообщил, что недавно отношения Милы и Алексеяперешли на новый уровень. Стало известно, что пара решила пожениться.По сообщенияминсайдеров, на прошлой неделе бывшая любовница Тимати и миллиардер отправилисьпутешествовать в Рим. Там Алексей Гарбер и сделал своей возлюбленнойпредложение.Гарбер и Волчекпредпочитают не афишировать свою личную жизнь. Поэтому подробности их возможнойпредстоящей свадьбы неизвестны. Нет точной информации и о том, как долго встречались молодые люди.Напомним, Тимати был влюблен в Милу чуть меньше десяти лет назад. Молодые людивстречались несколько лет и даже собирались пожениться. Пара часто появлялась вместе на публичныхмероприятиях. Тимати брал возлюбленную на красные дорожки фестивалей.какой-то момент пара обменялась песнями. Мила записала композицию под названием"Я люблю тебя, Тима!", а рэпер ответил ей песней "Я буду ждать". Также подарил Миле кольцо с бриллиантом и автомобиль.Однако через некоторое время пара рассталась.Затем встречался с моделями Аленой Шишковой иАнастасией Решетовой. О личной жизни же его бывшей девушки не было никакойинформации.