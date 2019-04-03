Во вторник, 2 апреля, герцог и герцогиня Сассекские завели официальную страницу в Instagram. На аккаунт пары уже подписались более двух миллионов пользователей.

Во вторник, 2 апреля, герцог и герцогиня Сассекские завели официальную страницу в Instagram. На аккаунт пары уже подписались более двух миллионов пользователей.Королевская чета опубликовала первый пост, в котором поприветствовала всех поклонников. "Добро пожаловать на нашу официальную страницу. Мы будем делиться с вами важными объявлениями, а также рассказывать о наших проектах. Мы хотим пролить свет на важные проблемы. Благодарим вас за поддержку", – обратились супруги к пользователям.К объявлению принц Гарри и Меган Маркл добавили серию снимков, сделанных во время официальных мероприятий. В список попали фотографии, на которых они позируют перед журналистами, общаются с поклонниками, встречаются с военнослужащими и катаются на лодке. Пост набрал более 800 тысяч лайков.Всего за шесть часов существования аккаунта количество фолловеров превысило отметку в один миллион. Герцогу и герцогине удалось побить мировой рекорд, установленный K-pop исполнителем Кэнгом Дэниэлом: миллионный юзер подписался на него спустя 11 часов и 36 минут после создания страницы, передает .Напомним, что уже совсем скоро произведет на свет первенца. Медики беспокоятся, что герцогиня может родить раньше срока. Бывшая актриса уже пережила несколько ложных схваток. Персонал больницы Святой Марии вынужден дежурить круглосуточно.