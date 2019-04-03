Во вторник, 2 апреля, герцог и герцогиня Сассекские завели официальную страницу в Instagram. На аккаунт пары уже подписались более двух миллионов пользователей.
Во вторник, 2 апреля, герцог и герцогиня Сассекские завели официальную страницу в Instagram. На аккаунт пары уже подписались более двух миллионов пользователей.
Королевская чета опубликовала первый пост, в котором поприветствовала всех поклонников. "Добро пожаловать на нашу официальную страницу. Мы будем делиться с вами важными объявлениями, а также рассказывать о наших проектах. Мы хотим пролить свет на важные проблемы. Благодарим вас за поддержку", – обратились супруги к пользователям.
К объявлению принц Гарри и Меган Маркл добавили серию снимков, сделанных во время официальных мероприятий. В список попали фотографии, на которых они позируют перед журналистами, общаются с поклонниками, встречаются с военнослужащими и катаются на лодке. Пост набрал более 800 тысяч лайков.
Всего за шесть часов существования аккаунта количество фолловеров превысило отметку в один миллион. Герцогу и герцогине удалось побить мировой рекорд, установленный K-pop исполнителем Кэнгом Дэниэлом: миллионный юзер подписался на него спустя 11 часов и 36 минут после создания страницы, передает .
Напомним, что уже совсем скоро произведет на свет первенца. Медики беспокоятся, что герцогиня может родить раньше срока. Бывшая актриса уже пережила несколько ложных схваток. Персонал больницы Святой Марии вынужден дежурить круглосуточно.