ФСБ возбудила уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова. Он подозревается в превышении должностных полномочий. Накануне суд отправил мэра в отставку.

Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова. Он подозревается в превышении должностных полномочий.По данным ТАСС, утром в здании городской администрации и кабинете Филонова начался обыск. Накануне суд отправил мэра в отставку.На своей странице в Facebook Филонов сообщил, что контракт с ним расторгли "из-за конфликта интересов" при назначении директором муниципального казенного учреждения Эдуарда Макаревича. По данным местных СМИ, он является отцом гражданской жены Филонова. После этого прокуратура обратилась в суд.45-летний Филонов возглавляет администрацию города с ноября 2014 года.