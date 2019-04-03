Президент Украины Петр Порошенко крайне нервно отреагировал на высокий результат актера Владимира Зеленского в первом туре выборов главы государства. В Москве восприняли истерику лидера Незалежной с иронией и сделали любопытное предположение.
Президент Украины Петр Порошенко крайне нервно отреагировал на высокий результат актера Владимира Зеленского в первом туре выборов главы государства. В Москве восприняли истерику лидера Незалежной с иронией и сделали любопытное предположение.
Комментируя лидерство Зеленского после первого тура,
Порошенко заявил, что представлять Россию на переговорах будет президент, а не
юмористы. На слова лидера Незалежной отреагировала официальный представитель
Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Дипломат выразила недоумение словами лидера Незалежной.
"У меня такое впечатление, что пока Порошенко утром Путину не помолится,
он из дома не выходит, – написала Захарова на своей странице в Facebook.
На встрече с избирателями , комментируя победу
юмориста Зеленского, заявил, что представлять Россию на переговорах будет не
Максим Галкин и Евгений Петросян. "А – так, чтобы вы знали на всякий
случай – Владимир Путин", – нервно заявил украинский лидер, явно недовольный
итогами голосования.
Лидер Незалежной заручился поддержкой почти 16% избирателей.
Он на пару процентов опередил бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко. Комик
Владимир Зеленский, который лидировал в предвыборной гонке на протяжении
долгого времени, ожидаемо занял первое место с более чем 30% голосов.
Единственный шанс, отмечают эксперты, – создать
коалицию с другими политиками и попытаться объединенными усилиями выиграть
второй тур у Зеленского. Впрочем, избиратели явно устали от прежней власти, с
Зеленским они связывают надежду на скорое окончание войны и борьбу с
коррупцией.