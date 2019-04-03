Президент Украины Петр Порошенко крайне нервно отреагировал на высокий результат актера Владимира Зеленского в первом туре выборов главы государства. В Москве восприняли истерику лидера Незалежной с иронией и сделали любопытное предположение.

Президент Украины Петр Порошенко крайне нервно отреагировал на высокий результат актера Владимира Зеленского в первом туре выборов главы государства. В Москве восприняли истерику лидера Незалежной с иронией и сделали любопытное предположение.Комментируя лидерство Зеленского после первого тура,Порошенко заявил, что представлять Россию на переговорах будет президент, а неюмористы. На слова лидера Незалежной отреагировала официальный представительМинистерства иностранных дел России Мария Захарова.Дипломат выразила недоумение словами лидера Незалежной."У меня такое впечатление, что пока Порошенко утром Путину не помолится,он из дома не выходит, – написала Захарова на своей странице в Facebook.На встрече с избирателями , комментируя победуюмориста Зеленского, заявил, что представлять Россию на переговорах будет неМаксим Галкин и Евгений Петросян. "А – так, чтобы вы знали на всякийслучай – Владимир Путин", – нервно заявил украинский лидер, явно недовольныйитогами голосования.Лидер Незалежной заручился поддержкой почти 16% избирателей.Он на пару процентов опередил бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко. КомикВладимир Зеленский, который лидировал в предвыборной гонке на протяжениидолгого времени, ожидаемо занял первое место с более чем 30% голосов.Единственный шанс, отмечают эксперты, – создатькоалицию с другими политиками и попытаться объединенными усилиями выигратьвторой тур у Зеленского. Впрочем, избиратели явно устали от прежней власти, сЗеленским они связывают надежду на скорое окончание войны и борьбу скоррупцией.