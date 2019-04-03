В Сети появилось видео одного из последних выступлений звезды Особенностей национальной охоты. Умер Булдаков в ночь на 3 апреля, а незадолго до этого посетил фестиваль в Бурятии.

В Сети появилось видео одного из последних выступленийзвезды "Особенностей национальной охоты". Умер Булдаков в ночь на 3 апреля, а незадолгодо этого посетил фестиваль в Бурятии.Артист выступил на фестивале "Байкальскаярыбалка". Мероприятие проходило в последние выходные марта. Алексей Булдаковстал почетным гостем.Со сцены актер рассказал, что приехал, чтобы"потрясти всю музыкальную общественность своим вокалом". Он спелнесколько песен, передает . На одной из них – "Не для меняпридет весна", заплакал."Я понимаю, дорогиедрузья, немножко грустно, но эта – моя любимая", – сказал дрожащимот эмоций голосом артист. Зрителей растрогало выступление Алексея Булдакова.Как писали "Дни.ру", в Монголии, где находился на гастролях. По предварительным данным, у артистаоторвался тромб. Свои соболезнования в связи с кончиной актера выразили егоколлеги.Напомним, АлексейБулдаков родился 26 марта 1951 года на Алтае. Он приобрел известностьблагодаря ролям в таких фильмах, как "Особенности национальнойохоты", "Особенности национальной рыбалки","Ширли-мырли" и "Утомленные солнцем 2: Предстояние". В 2009году он получил звание народного артиста России.