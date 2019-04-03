В Сети появилось видео одного из последних выступлений
звезды Особенностей национальной охоты. Умер Булдаков в ночь на 3 апреля, а незадолго
до этого посетил фестиваль в Бурятии.
В Сети появилось видео одного из последних выступлений
звезды "Особенностей национальной охоты". Умер Булдаков в ночь на 3 апреля, а незадолго
до этого посетил фестиваль в Бурятии.
Артист выступил на фестивале "Байкальская
рыбалка". Мероприятие проходило в последние выходные марта. Алексей Булдаков
стал почетным гостем.
Со сцены актер рассказал, что приехал, чтобы
"потрясти всю музыкальную общественность своим вокалом". Он спел
несколько песен, передает . На одной из них – "Не для меня
придет весна", заплакал.
"Я понимаю, дорогие
друзья, немножко грустно, но эта – моя любимая", – сказал дрожащим
от эмоций голосом артист. Зрителей растрогало выступление Алексея Булдакова.
Как писали "Дни.ру", в Монголии, где находился на гастролях. По предварительным данным, у артиста
оторвался тромб. Свои соболезнования в связи с кончиной актера выразили его
коллеги.
Напомним, Алексей
Булдаков родился 26 марта 1951 года на Алтае. Он приобрел известность
благодаря ролям в таких фильмах, как "Особенности национальной
охоты", "Особенности национальной рыбалки",
"Ширли-мырли" и "Утомленные солнцем 2: Предстояние". В 2009
году он получил звание народного артиста России.