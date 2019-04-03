К месту схода оползня на реке Бурее доставлена группа спасателей. Специалисты будут вести мониторинг паводковой обстановки и в случае чего проведут взрывные работы.

К месту схода оползня на реке Бурее доставлена группа спасателей. Специалисты будут вести мониторинг паводковой обстановки и в случае чего проведут взрывные работы.Отряд прибыл на вертолетах и уже начал возводить полевой лагерь. Он будет оснащен надувными лодками, квадроциклами и другой техникой.Еще одну группу ждут к середине апреля. Она будет следить за уровнем воды в реке и при необходимости оказывать помощь населению."Метеорологическая обстановка в настоящая время стабильная и под контролем. Наша задача: продолжать наблюдение и осуществление превентивных мероприятий для предотвращения заторов. Через 30 суток прогнозируем улучшение обстановки", — заявил Георгий Иорданов, начальник дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.