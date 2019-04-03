Известный журналист подвергся атаке неизвестного возле своего автомобиля. Василий Уткин возвращался с тренировки своей футбольной команды Эгриси.
<a href="https://33live.ru/novosti/03-04-2019-na-vasiliya-utkina-soversheno-derzkoe-napadenie.html" target="_blank">На Василия Уткина совершено дерзкое нападение</a> - Известный журналист подвергся атаке неизвестного возле своего автомобиля. Василий Уткин возвращался с тренировки своей футбольной команды Эгриси.
[url=https://33live.ru/novosti/03-04-2019-na-vasiliya-utkina-soversheno-derzkoe-napadenie.html]На Василия Уткина совершено дерзкое нападение[/url] - Известный журналист подвергся атаке неизвестного возле своего автомобиля. Василий Уткин возвращался с тренировки своей футбольной команды Эгриси.