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Известный журналист подвергся атаке неизвестного возле своего автомобиля. Василий Уткин возвращался с тренировки своей футбольной команды "Эгриси".Материал дополняется

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