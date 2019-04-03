Самыми передовыми в мире технологиями атомной энергетики обладает Россия. С таким заявлением выступил признанный эксперт отрасли, экс-глава Специального комитета по энергетике и изменению климата палаты Общин британского парламента Тим Йео. Одним из главных преимуществ российских систем он назвал надежность.

Самыми передовыми в миретехнологиями атомной энергетики обладает Россия. С таким заявлением выступил признанный эксперт отрасли, экс-глава Специального комитета поэнергетике и изменению климата палаты Общин британского парламента Тим Йео. Однимиз главных преимуществ российских систем он назвал надежность.По сравнению с остальными мировыми поставщиками Россияобладает самыми передовыми ядерными реакторами, уверен Йео. "Россияявляется ведущим экспортером своих ядерных технологий, она занимает более 50%мирового рынка", – сказал парламентарий в интервью саудовскомуонлайн-изданию Sabq.Эксперт напомнил о больших проблемах в строительствеатомных электростанций, с которыми столкнулись Соединенные Штаты и Франция.После этого есть три страны, которым можно доверить подобный проект – Россия,Китай и Южная Корея, подчеркнул аналитик. По его словам, Москва, Пекин и Сеулпредлагают хорошие технологии, но все же между ними есть некоторые отличия.Российские разработки он назвал самыми надежными ипроверенными, но за высокое качество необходимо платить, отметил Йео."Россияне, вероятно, будут продвигать возможности локализации цепочкипоставок, а также предоставят полную программу обучения для местных сотрудникови операторов", – предположил эксперт. Никто не может датьбазовый пакет услуг, подобный тому, который предлагает Москва, приводят слова эксперта .Стоит отметить, что в России за последние годы былиреализованы сразу несколько крупных проектов в сфере мирного атома. Так, в 2016году запущен первый энергоблок Нововоронежской АЭС-2 с реакторной установкойВВЭР-1200. Энергоблок полностью соответствует всем современным требованиям побезопасности и эффективности.А в 2018 году введен в эксплуатацию первый блокЛенинградской АЭС-2. На нем установлен тот же реактор. Всего в России внастоящий момент сооружается шесть блоков.Госкорпорация "Росатом" активно выходит намеждународные рынки. Сейчас в перечне зарубежных проектов компании – 36 блоковатомных электростанций в разных странах мира."Росатом" – единственная в мире корпорация,которая обладает необходимыми возможностями и технологиями по всем направленияматомной энергетики. Компания готова создавать целые атомные отрасли в другихстранах, не только строить и обслуживать энергоблоки АЭС и исследовательскиереакторы, но и реализовывать научно-исследовательские проекты, готовитьнациональные кадры для энергетики, создавать необходимую законодательную базу.Ранее "Дни.ру" , что"Росатом" планирует уже в этом году открыть в Москве первый Центраддитивных технологий. Тогда же начнется производство серийных 3D-принтеров -полностью результат отечественного производства.