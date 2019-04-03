Самыми передовыми в мире
технологиями атомной энергетики обладает Россия. С таким заявлением выступил признанный эксперт отрасли, экс-глава Специального комитета по
энергетике и изменению климата палаты Общин британского парламента Тим Йео. Одним
из главных преимуществ российских систем он назвал надежность.
Самыми передовыми в мире
технологиями атомной энергетики обладает Россия. С таким заявлением выступил признанный эксперт отрасли, экс-глава Специального комитета по
энергетике и изменению климата палаты Общин британского парламента Тим Йео. Одним
из главных преимуществ российских систем он назвал надежность.
По сравнению с остальными мировыми поставщиками Россия
обладает самыми передовыми ядерными реакторами, уверен Йео. "Россия
является ведущим экспортером своих ядерных технологий, она занимает более 50%
мирового рынка", – сказал парламентарий в интервью саудовскому
онлайн-изданию Sabq.
Эксперт напомнил о больших проблемах в строительстве
атомных электростанций, с которыми столкнулись Соединенные Штаты и Франция.
После этого есть три страны, которым можно доверить подобный проект – Россия,
Китай и Южная Корея, подчеркнул аналитик. По его словам, Москва, Пекин и Сеул
предлагают хорошие технологии, но все же между ними есть некоторые отличия.
Российские разработки он назвал самыми надежными и
проверенными, но за высокое качество необходимо платить, отметил Йео.
"Россияне, вероятно, будут продвигать возможности локализации цепочки
поставок, а также предоставят полную программу обучения для местных сотрудников
и операторов", – предположил эксперт. Никто не может дать
базовый пакет услуг, подобный тому, который предлагает Москва, приводят слова эксперта .
Стоит отметить, что в России за последние годы были
реализованы сразу несколько крупных проектов в сфере мирного атома. Так, в 2016
году запущен первый энергоблок Нововоронежской АЭС-2 с реакторной установкой
ВВЭР-1200. Энергоблок полностью соответствует всем современным требованиям по
безопасности и эффективности.
А в 2018 году введен в эксплуатацию первый блок
Ленинградской АЭС-2. На нем установлен тот же реактор. Всего в России в
настоящий момент сооружается шесть блоков.
Госкорпорация "Росатом" активно выходит на
международные рынки. Сейчас в перечне зарубежных проектов компании – 36 блоков
атомных электростанций в разных странах мира.
"Росатом" – единственная в мире корпорация,
которая обладает необходимыми возможностями и технологиями по всем направлениям
атомной энергетики. Компания готова создавать целые атомные отрасли в других
странах, не только строить и обслуживать энергоблоки АЭС и исследовательские
реакторы, но и реализовывать научно-исследовательские проекты, готовить
национальные кадры для энергетики, создавать необходимую законодательную базу.
Ранее "Дни.ру" , что
"Росатом" планирует уже в этом году открыть в Москве первый Центр
аддитивных технологий. Тогда же начнется производство серийных 3D-принтеров -
полностью результат отечественного производства.