Прибывшие сотрудники полиции вошли в квартиру вместе с 68-летней хозяйкой. Увидев их, злоумышленник побежал на балкон и повис на тросе...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали 31-летнего приезжего по подозрению в попытке кражи из квартиры.В полицию поступило сообщение о срабатывании сигнализации в одной из квартир жилого дома на улице Академика Анохина. Незамедлительно по указанному адресу были направлены сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции.Прибыв по указанному адресу, полицейские также обратили внимание на трос, спускающийся с крыши 16-ти этажного дома на один из балконов 12-го этажа. Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников полиции злоумышленник, 31-летний приезжий, был задержан.Установлено, что мужчина, воспользовавшись альпинистским оборудованием, спустился с крыши на балкон 12-го этажа, разбил стекло балконной двери и проник в квартиру. Выйти через дверь с похищенным имуществом у него не получилось, и тогда он перелез через балкон в соседнюю квартиру, однако там сработала сигнализация, и он вернулся обратно.В этот момент прибывшие сотрудники полиции вошли в помещение вместе с 68-летней хозяйкой. Увидев их, злоумышленник побежал на балкон и повис на тросе. Один из полицейских успел схватить злоумышленника и удерживал его за руку сверху, а второй сотрудник перехватил его с балкона 11 этажа.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93