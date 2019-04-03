Организация Североатлантического договора (НАТО) планирует принять меры по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив, а также расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря.

Организация Североатлантического договора (НАТО) планирует принять меры по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив, а также расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря.Как заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, соответствующий пакет мер будет одобрен на совещании, которое начнется в среду в столице США. С ее точки зрения, выработанные НАТО шаги (а они включают в себя и увеличение количества натовских кораблей в Черном море) чрезвычайно важны для стран, являющихся соседями России по черноморскому региону."Очень важно, чтобы жители Румынии, Болгарии, Украины и Грузии чувствовали себя безопасно в зоне Черного моря — как на воде, так и на суше", — добавила постпред.Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября прошлого года. Тогда украинские военные корабли нарушили порядок прохождения через территориальные воды России при следовании из Черного в Азовское море. Противостояние продолжалось больше суток. Силу в отношении нарушителей пограничники применили, лишь когда все другие варианты не сработали. Катера и буксир профессионально были обездвижены и задержаны. На задержанных катерах, участвовавших в провокации, были найдены письменные указания для военных: идти скрытно, в поле зрения черноморцев не попадать. Этой операцией руководили сотрудники СБУ.Позже, в феврале, вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать России, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась. Париж тоже отказался от этого предложения. Франция посчитала эти шаги ненужной провокацией.Как заявил тогда глава МИД РФ Сергей Лавров, украинские власти готовят очередную провокацию в Керченском проливе и пытаются привлечь к ней страны НАТО.