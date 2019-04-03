Соединенные Штаты повышают ставки в борьбе с влиянием России в Черном и Азовском морях. В Вашингтоне объявили о намерении отправить в регион боевые корабли, чтобы обеспечить прохождение украинских судов по Керченскому проливу.
Соединенные Штаты повышают ставки в борьбе с влиянием России в Черном и Азовском морях. В Вашингтоне объявили о намерении отправить в регион боевые корабли, чтобы обеспечить прохождение украинских судов по Керченскому проливу.
Соответствующий вопрос главы министерств иностранных дел
стран – членов НАТО обсудят в среду, 3 апреля, в американской столице. По
словам постпреда США при организации Кей Бейли Хатчисон, дипломаты намерены
одобрить пакет мер по укреплению присутствия альянса в Черном море.
Это включает в себя повышение разведывательных возможностей,
включая воздушную. "А также предусматривает отправку большего числа
кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход
украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", – отметила
Хатчисон.
Заявление представителя США в НАТО говорит о том, что
Вашингтон не исключает ввод кораблей в Керченский пролив. Это может привести к
непредсказуемым последствиям вплоть до военного столкновения у .
Последнее время Запад развил необычайную активность в Черном
море и у Керченского пролива. Недавно недалеко от Крымского моста был замечен
самолет радиоэлектронной разведки США Boeing RC-135.
А в прошлом году над Черным морем заметили
самолеты-разведчики Lockheed P-3 Orion и самолет на основе Boeing 707-320. Помимо
прочего, они обеспечивают связь с атомными подводными лодками.
В США ранее призывали нанести удар по . Кроме
того, коллективный Запад поддержал украинскую провокацию в Керченском проливе в
ноябре прошлого года. Нарушившие территориальные воды России суда Незалежной
были задержаны пограничниками, что вызвало резкую реакцию США и Европы.