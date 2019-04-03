Соединенные Штаты повышают ставки в борьбе с влиянием России в Черном и Азовском морях. В Вашингтоне объявили о намерении отправить в регион боевые корабли, чтобы обеспечить прохождение украинских судов по Керченскому проливу.

Соединенные Штаты повышают ставки в борьбе с влиянием России в Черном и Азовском морях. В Вашингтоне объявили о намерении отправить в регион боевые корабли, чтобы обеспечить прохождение украинских судов по Керченскому проливу.Соответствующий вопрос главы министерств иностранных делстран – членов НАТО обсудят в среду, 3 апреля, в американской столице. Пословам постпреда США при организации Кей Бейли Хатчисон, дипломаты намереныодобрить пакет мер по укреплению присутствия альянса в Черном море.Это включает в себя повышение разведывательных возможностей,включая воздушную. "А также предусматривает отправку большего числакораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проходукраинских судов через Керченский пролив, Азовское море", – отметилаХатчисон.Заявление представителя США в НАТО говорит о том, чтоВашингтон не исключает ввод кораблей в Керченский пролив. Это может привести кнепредсказуемым последствиям вплоть до военного столкновения у .Последнее время Запад развил необычайную активность в Черномморе и у Керченского пролива. Недавно недалеко от Крымского моста был замеченсамолет радиоэлектронной разведки США Boeing RC-135.А в прошлом году над Черным морем заметилисамолеты-разведчики Lockheed P-3 Orion и самолет на основе Boeing 707-320. Помимопрочего, они обеспечивают связь с атомными подводными лодками.В США ранее призывали нанести удар по . Крометого, коллективный Запад поддержал украинскую провокацию в Керченском проливе вноябре прошлого года. Нарушившие территориальные воды России суда Незалежнойбыли задержаны пограничниками, что вызвало резкую реакцию США и Европы.