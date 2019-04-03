Народный артист России Алексей Булдаков ушел из жизни в возрасте 68 лет. Трагическую новость сообщила пресс-служба Гильдии актеров кино Союза кинематографистов.

Народный артист России Алексей Булдаков ушел из жизни в возрасте 68 лет. Трагическую новость сообщила пресс-служба Гильдии актеров кино Союза кинематографистов.Представители союза рассказали, что актер был на гастролях в Монголии. У него оторвался тромб. Президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов уже подтвердил эту новость на странице в Instagram.Артиста обнаружили без сознания в гостинице Улан-Батора. Незадолго до смерти Алексей Булдаков вызвал такси, чтобы поехать в аэропорт. Водитель так и не дождался его и обратился за помощью к персоналу отеля, которые вскрыли двери номера, передает Telegram-канал Baza. По предварительной информации, у актера была острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца, сообщает Mash.Пресс-служба посольства России в Монголии также подтвердила смерть артиста. Представители отметили, что тело актера будет доставлено на родину в ближайшие дни, однако пока не назвали точную дату, подчеркивает РБК.Напомним, приобрел известность благодаря ролям в таких лентах, как "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Ширли-мырли" и "Утомленные солнцем 2: Предстояние". В 2009 году он получил звание Народного артиста России. В 2011 году актер был удостоен благодарности президента Владимира Путина за большие заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность.