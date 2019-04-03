1 апреля свой день рождения отметила актриса Ольга Дроздова. В честь события популярная артистка дала откровенное интервью.

1 апреля свой день рождения отметила актриса Ольга Дроздова. В честь события популярная артистка дала откровенное интервью.Ольга Дроздова получила известность после выхода в эфир многосерийного фильма "Бандитский Петербург". В картине ее партнерами стали Дмитрий певцов и Алексей Серебряков. Фильм имел оглушительный успех, а саму Ольгу Дроздову с тех пор признали одной из самых привлекательных актрис в отечественном кинематографе.Однако в последнее время Ольга мало снимается в кино, отдавая предпочтение театру "Современник". Что касается своей красоты, то Дроздова не делает секрета, как ей удается так великолепно выглядеть. "Я всю жизнь ставлю эксперименты над собой для того, чтобы потом подругам рассказывать. Все крема на себе попробую, все диеты. Я хочу красиво стареть", – призналась Ольга Дроздова.Актриса против пластических операций и перееданий сладкого, зато за спорт. А еще, убеждена Ольга, следует быть скромным и однообразным в питании. Однако и загонять себя в жесткие рамки Дроздова не советует. По ее мнению, это опасно.Так или иначе, но артистка до сих пор сохраняет статус красавицы, а кто-то даже помнит, как на заре своей карьеры она. будучи моделью, снималась без одежды. Ольга Дроздова призналась, что с тех пор так и не преодолела своего стеснения и страха обнажаться. "Это не поможет никакой доктор. Это уже врожденное. Я до сих пор мамы своей стесняюсь, когда переодеваюсь. Она знает это и отворачивается. А костюмеры меня одевают с закрытыми глазами", – цитирует Ольгу Дроздову .Актриса объяснила, почему соглашалась тогда на столь провокационные съемки: "Такие муки были. Время было такое. Мне казалось, что такие сцены художественно необходимы, а я привыкла доверять режиссерам. Все мои комплексы до сих пор при мне, я их холю и лелею. Без них никуда в профессии, к сожалению".