Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет себя странно: Крым не признал, крутит шашни с Киевом, но при этом умудряется просить у России новые кредиты и гнать в нашу страну санкционную продукцию. После того, как Кремль решил покончить с подобными вольностями, Батька стал будто сам не свой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет себя странно: Крым не признал, крутит шашни с Киевом, но при этом умудряется просить у России новые кредиты и гнать в нашу страну санкционную продукцию. После того, как Кремль решил покончить с подобными вольностями, Батька стал будто сам не свой.Разносы чиновников, постоянное недовольство ситуацией в республике и панические предупреждения о возможном потере Белоруссией суверенитета. Это и многое другое последнее время как нельзя лучше характеризует настроение Лукашенко. Нервозный Батька все меньше походит на уверенного и сильного лидера, которым казался раньше.Поддерживать имидж "крепкого хозяйственника" с замашками диктатора Батьке становится все сложнее. Лукашенко остается одно: кошмарить чиновников, на которых всегда можно повесить провалы и неудачи.Верен себе Батька остался и на вчерашнем совещании по развитию регионов. Лукашенко устроил разнос чиновникам за провальные показатели роста ВВП и производительности труда. Крайними оказались губернаторы, которых Батька с упоением отчитывал перед телекамерами на потеху широкой публике.Особенно сложная ситуация сложилась с производством, пожаловался Лукашенко. По его словам, значительная часть белорусских предприятий так и не научились работать на прибыль.не случайно так нервничает. По всей видимости, Батька боится потерять российский рынок, который принимает немалую часть белорусского экспорта. Убыточность предприятий, их неумение работать на результат могут ухудшить позиции белорусской продукции в нашей стране и в последствии привести к потери части российского рынка.Заместить "выпавшие объемы" Лукашенко, очевидно, нечем. С Европой у Батьки, несмотря на победные реляции из Минска, торговые отношения по-прежнему не клеятся, а китайцам, активно подминающим под себя Белоруссию, республиканская продукция не сдалась подавно.Ослабление позиций на российском рынке нанесет сокрушительный удар по экономике Белоруссии. Это поставит режим Лукашенко на грань выживания.Остроты ситуации добавляют последние меры Кремля. Москва отказалась пускать в Россию некачественную молочную продукцию и приняла жесткие меры по недопущению в нашу страну санкционной продукции с Запада, которую гонит в нашу страну, пользуясь открытыми границами.