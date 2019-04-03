Коллега актера Андрей Носков поделился воспоминаниями о скончавшемся артисте. Для многих друзей и поклонников стало шоком известие о том, что умер Булдаков.

Коллега актера Андрей Носков поделился воспоминаниямио скончавшемся артисте. Для многих друзей и поклонников стало шоком известие о том, что умер Булдаков.Носков снимался сАлексеем Булдаковым в фильме "Особенности национальной охоты". Он признался,что совместная работа с актером, ушедшем из жизни в 68 лет, всегдавоспринималась, как счастье.По словам Андрея Носкова, АлексейБулдаков обладал особым умением объединять вокруг себя людей. Он отметил, чтокак только тот входил в кадр и на площадку, всегдасоздавалась определенная атмосфера, к которой хотелось прикоснуться."А после съемок он всегда любил пошутить со всейсвоей лаконичностью", — цитирует актераНосков считает смерть Булдакова невосполнимой утратой. Ведьартиста любили как коллеги, так и обычные зрители.Так, Носков вспомнил один случай изжизни скончавшегося Булдакова. Однажды артист попал в ДТП, когда ехал изМосквы в Муром. Новости об этом заставили ужаснуться поклонников талантаактера и взбудоражили почти всю Россию. К счастью, тогда все остались живы. По мнению коллеги, был человеком большого масштаба.Напомним, ночью3 апреля в Монголии. По предварительным данным, у звездыфильма "Особенности национальной охоты" оторвался тромб.