Коллега актера Андрей Носков поделился воспоминаниями
о скончавшемся артисте. Для многих друзей и поклонников стало шоком известие о том, что умер Булдаков.
Коллега актера Андрей Носков поделился воспоминаниями
о скончавшемся артисте. Для многих друзей и поклонников стало шоком известие о том, что умер Булдаков.
Носков снимался с
Алексеем Булдаковым в фильме "Особенности национальной охоты". Он признался,
что совместная работа с актером, ушедшем из жизни в 68 лет, всегда
воспринималась, как счастье.
По словам Андрея Носкова, Алексей
Булдаков обладал особым умением объединять вокруг себя людей. Он отметил, что
как только тот входил в кадр и на площадку, всегда
создавалась определенная атмосфера, к которой хотелось прикоснуться.
"А после съемок он всегда любил пошутить со всей
своей лаконичностью", — цитирует актера
Носков считает смерть Булдакова невосполнимой утратой. Ведь
артиста любили как коллеги, так и обычные зрители.
Так, Носков вспомнил один случай из
жизни скончавшегося Булдакова. Однажды артист попал в ДТП, когда ехал из
Москвы в Муром. Новости об этом заставили ужаснуться поклонников таланта
актера и взбудоражили почти всю Россию. К счастью, тогда все остались живы. По мнению коллеги, был человеком большого масштаба.
Напомним, ночью
3 апреля в Монголии. По предварительным данным, у звезды
фильма "Особенности национальной охоты" оторвался тромб.