Россия сделала большую ошибку, признав Украину в качестве государства. Военный эксперт Александр Жилин в шоке от нынешних выборов в Незалежной.

Россия сделала большую ошибку, признав Украину в качестве государства.Военный эксперт Александр Жилин в шоке от нынешних выборов в Незалежной.Украина представляет собой управляемую извне территорию,накачанную русофобской идеологией, считает эксперт. Список кандидатов на президентскихвыборах он сравнил с медицинским списком тотальной государственной шизофрении."Американцы не для того вложили миллиарды долларов всоседнюю с нами страну, чтобы с помощью демократических процедур кто-то отнялвласть у колониального правительства. Мы делаем ошибку, когда рассматриваемУкраину как государство – а это управляемая внешне территория, накачаннаярусофобией, которую держат как ресурс противостояния англосаксов с Россией",– сказал Жилин. По его убеждению, кого бы не избрал народ Украины – ничегопринципиально не изменится.Действительно, после распада СССР Россия не проводила никакойцеленаправленной политики в отношении Украины. Во многом это стало причинойтого, что государственными символами Незалежной стали Бандера и Шухевич, аосновным политическим мейнстримом национализм.Максимального размаха антирусские настроения достигли после Майдана2104 года, когда к власти пришел Петр Порошенко. При нем Украина практическиполностью превратилась в русофобское государство. Спасти удалось Крым,вернувшийся в состав России и частично Донбасс, который категорически отказалсясотрудничать с националистами и восстал против них.31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов,никто из 38 кандидатов не смог набрать 50% голосов. За актера Владимира Зеленскогопроголосовали 30% избирателей, действующий президент заручился поддержкой 17%украинцев. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.