Россия сделала большую ошибку, признав Украину в качестве государства.
Военный эксперт Александр Жилин в шоке от нынешних выборов в Незалежной.
Россия сделала большую ошибку, признав Украину в качестве государства.
Военный эксперт Александр Жилин в шоке от нынешних выборов в Незалежной.
Украина представляет собой управляемую извне территорию,
накачанную русофобской идеологией, считает эксперт. Список кандидатов на президентских
выборах он сравнил с медицинским списком тотальной государственной шизофрении.
"Американцы не для того вложили миллиарды долларов в
соседнюю с нами страну, чтобы с помощью демократических процедур кто-то отнял
власть у колониального правительства. Мы делаем ошибку, когда рассматриваем
Украину как государство – а это управляемая внешне территория, накачанная
русофобией, которую держат как ресурс противостояния англосаксов с Россией",
– сказал Жилин. По его убеждению, кого бы не избрал народ Украины – ничего
принципиально не изменится.
Действительно, после распада СССР Россия не проводила никакой
целенаправленной политики в отношении Украины. Во многом это стало причиной
того, что государственными символами Незалежной стали Бандера и Шухевич, а
основным политическим мейнстримом национализм.
Максимального размаха антирусские настроения достигли после Майдана
2104 года, когда к власти пришел Петр Порошенко. При нем Украина практически
полностью превратилась в русофобское государство. Спасти удалось Крым,
вернувшийся в состав России и частично Донбасс, который категорически отказался
сотрудничать с националистами и восстал против них.
31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов,
никто из 38 кандидатов не смог набрать 50% голосов. За актера Владимира Зеленского
проголосовали 30% избирателей, действующий президент заручился поддержкой 17%
украинцев. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.