Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев назвал имена спортсменов, который выступят на чемпионате Европы. Олимпийский чемпион Абдурлашид Садулаев представит нашу страну в весовой категории до 97 кг.

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев назвал имена спортсменов, который выступят на чемпионате Европы. Олимпийский чемпион Абдурлашид Садулаев представит нашу страну в весовой категории до 97 кг.Согласно информации ТАСС, полностью состав сборной России выглядит следующим образом. Муслим Садулаев (весовая категория до 57 кг), Магомедрасул Идрисов (61 кг), Начын Куулар (65 кг), Магомедрасул Газимагомедов (70 кг), Тимур Бижоев (74 кг), Ахмед Гаджимагомедов (79 кг), Владислав Валиев (86 кг), Магомед Курбанов (92 кг), Абдулрашид Садулаев (97 кг), Анзор Хизриев (125 кг). Соревнования пройдут в столице Румынии Бухаресте с 8 по 14 апреля.Предыдущий чемпионат континента прошел в 2018 году в Каспийске. На нем российские борцы вольного стиля выиграли 6 золотых и 2 серебряных награды.