Граждане, предъявив поддельные документы, пытались оформить кредит на сумму в размере 1,5 миллионов рублей...

«Сотрудники ОУР ОМВД России по Тверскому району задержали двоих подозреваемых в покушении на совершение мошенничества в сфере кредитования на 1,5 миллионов рублей», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от представителя одного из банков расположенных на Долгоруковской улице о том, что неизвестные граждане, предъявив поддельные документы, пытаются оформить кредит на сумму в размере 1,5 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска недалеко от места происшествия задержали подозреваемых – 38-летнего жителя Подмосковья и 38-летнего приезжего мужчину.Установлено, что один из злоумышленников за денежное вознаграждение в размере 450 тысяч рублей изготовил для заёмщика поддельную справку о доходах с места работы, а также внес в трудовую книжку заёмщика недостоверные данные о приеме его на работу и заверил подписью и печатью принадлежащей ему организации.По данному факту следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции принимают меры к установлению и задержанию соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60