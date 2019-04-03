Потерпевший рассказал, что в одной из социальных сетей познакомился с молодым человеком, который обещал помочь с приобретением путевки в Таиланд...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Южное Бутово совместно с оперативниками УВД по г. Сочи задержали 23-летнего приезжего, подозреваемого в серии мошенничеств при продаже туристических путевок», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть ОМВД России по району Южное Бутово обратился 19-летний житель столицы с заявлением о мошеннических действиях. Он рассказал, что в одной из социальных сетей познакомился с молодым человеком, который обещал помочь с приобретением путевки в Таиланд. Однако после того, как заявитель перевел более 40 тысяч рублей на карту своему новому знакомому, он перестал выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в г. Сочи подозреваемый был задержан. Установлено, что молодой человек выкладывал в социальную сеть видео с различных курортов и предлагал своим подписчикам приобрести тур со скидкой. Однако после того, как на его счет поступали денежные средства, мужчина переставал выходить на связь. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.В ходе дальнейших следственных действий была установлена причастность подозреваемого к совершению еще 5 аналогичных эпизодов противоправной деятельности. Общий материальный ущерб составил около 400 тысяч рублей.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Южное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56