Яна Рудковская заставляет своих подопечных и близких работать на износ – ради того, чтобы заработать больше денег. Продюсера призывают остановиться – либо отправиться в дом престарелых.

Яна Рудковская заставляет своих подопечных и близкихработать на износ – ради того, чтобы заработать больше денег. Продюсерапризывают остановиться – либоотправиться в дом престарелых.очень любит деньги – и это единственно еедостоинство, считает известный блогер. Ради денег продюсер заставилапереломанного Евгения Плющенко выступить на Олимпиаде, Диму Билана – выйти насцену в "коматозном состоянии". С той же целью Рудковскаяэксплуатирует своего шестилетнего сына, пишет Лена Миро."Бабе Яне уже глубоко за полтос... Поймала молодцаЖеньку, зашедшего на пирожки в избушку на курьих ножках. Напоила, накормила,спать с собой положила. И родила Гнома. Но и ему – не зря же сиську со смесямижевать? Пусть идет и работает", – излагает свою точку зрения на жизньРудковской популярный блогер.По словам Миро, у ребенка Яны Рудковской в шесть лет уженапрочь сломана психика. "Он не хочет быть Гномом, не хочет стоять в углутемной комнаты, устал уже от всяких шоу, на которых его показывают, будтодрессированную Чебурашку, на потеху толпе оголтелых кур", – пишет Миро.Блогер удивляется, зачем столько денег. Ипредполагает, что продюсер мечтает быть похороненной в чемодане от Луи Виттон.При этом продюсер не понимает, что пора остановиться, считает Миро."Дать мужу полежать в инвалидной коляске. Сыну -поиграть в песочнице, а не позировать для Инстаграма. А несчастному Биланухорошо бы поставить капельницу и дать денег на билет в Шамбалу – подальше отдилеров", – пишет Лена Миро. И предлагает остановить ее общими усилиями -лишить родительских прав и отправить в дом престарелых.Напомним, сын Александр выступает за "зарплату",которую ему выдают игрушками. Недавно продюсер рассказала, что всех своих детейс раннего возраста старается приучить к тому, что важна каждая копейка, и занее надо трудиться. В итоге сын Рудковской Саша в новогодние праздники откатал33 шоу подряд.