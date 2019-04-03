Яна Рудковская заставляет своих подопечных и близких
работать на износ – ради того, чтобы заработать больше денег. Продюсера
призывают остановиться – либо
отправиться в дом престарелых.
Яна Рудковская заставляет своих подопечных и близких
работать на износ – ради того, чтобы заработать больше денег. Продюсера
призывают остановиться – либо
отправиться в дом престарелых.
очень любит деньги – и это единственно ее
достоинство, считает известный блогер. Ради денег продюсер заставила
переломанного Евгения Плющенко выступить на Олимпиаде, Диму Билана – выйти на
сцену в "коматозном состоянии". С той же целью Рудковская
эксплуатирует своего шестилетнего сына, пишет Лена Миро.
"Бабе Яне уже глубоко за полтос... Поймала молодца
Женьку, зашедшего на пирожки в избушку на курьих ножках. Напоила, накормила,
спать с собой положила. И родила Гнома. Но и ему – не зря же сиську со смесями
жевать? Пусть идет и работает", – излагает свою точку зрения на жизнь
Рудковской популярный блогер.
По словам Миро, у ребенка Яны Рудковской в шесть лет уже
напрочь сломана психика. "Он не хочет быть Гномом, не хочет стоять в углу
темной комнаты, устал уже от всяких шоу, на которых его показывают, будто
дрессированную Чебурашку, на потеху толпе оголтелых кур", – пишет Миро.
Блогер удивляется, зачем столько денег. И
предполагает, что продюсер мечтает быть похороненной в чемодане от Луи Виттон.
При этом продюсер не понимает, что пора остановиться, считает Миро.
"Дать мужу полежать в инвалидной коляске. Сыну -
поиграть в песочнице, а не позировать для Инстаграма. А несчастному Билану
хорошо бы поставить капельницу и дать денег на билет в Шамбалу – подальше от
дилеров", – пишет Лена Миро. И предлагает остановить ее общими усилиями -
лишить родительских прав и отправить в дом престарелых.
Напомним, сын Александр выступает за "зарплату",
которую ему выдают игрушками. Недавно продюсер рассказала, что всех своих детей
с раннего возраста старается приучить к тому, что важна каждая копейка, и за
нее надо трудиться. В итоге сын Рудковской Саша в новогодние праздники откатал
33 шоу подряд.