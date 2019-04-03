Поклонники бьют тревогу – исчезла солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина. Фанаты места себе не находят от волнения и переживаний.

Поклонники бьют тревогу – исчезла солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина. Фанаты места себе не находят от волнения и переживаний.Накануне, 2 апреля, исчезла Диана Арбенина. А точнее, ее официальный аккаунт в популярной социальной сети Instagram. Для многочисленных поклонников артистки этот факт стал потрясением. Дело в том, что Диана пользовалась этой соцсетью регулярно: она общалась с фанатами, публиковала свежие фотографии и видео, объявляла о выступлениях. Арбенина была буквально на прямой связи со своими единомышленниками. И внезапно все прекратилось.Певица записала видеообращение. Она призналась, что не удаляла аккаунт, и пообещала разобраться в сложившейся ситуации. "Я не понимаю, почему так случилось, само по себе это произойти не могло, наверное, кому-то очень не нравится, что я живу на Земле. Но я думаю, мы разберемся. А пока буду выходить на связь в нашем снайперском аккаунте. Все равно доброта победит, ребята!" – не унывает .Отметим, что певица умудрялась регулярно делать новые публикации в своем аккаунте, несмотря на загруженный рабочий график. На днях участвовала в презентации третьего сезона проекта "Ты супер!" на телеканале НТВ, потом угощалась на пресс-завтраке премии Муз-ТВ, а вечером поехала давать мастер-класс сиротам.Недавно в "Олимпийском" состоялся концерт группы "Ночные снайперы" по случаю юбилея. Трудно поверить, но коллективу уже 25 лет!