Оскорбившему соотечественников скандальному артисту посоветовали не искать везде грязь. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что Алексей Панин еще сможет увидеть в людях хорошее.

Оскорбившемусоотечественников скандальному артисту посоветовали не искать везде грязь. Член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что АлексейПанин еще сможет увидеть в людях хорошее.Эксперт заявил, что это абсолютная глупость – покомментариям в социальных сетях делать вывод обо всех жителях страны. "Да,возможно, есть недалекие люди, которые в них пишут глупости, гадости и хамят,но это же не значит, что все россияне таковы и нужно делать подобные обобщающиевыводы", – заявил собеседник "Дни.ру".По словам Вадима Манукяна, в его окружении нет ни одного злого человека. "В соцсетяхмне встречаются только добрые и мудрые люди", – отметил эксперт. Он посоветовалАлексею Панину не искать везде грязь, а попытаться найти что-то хорошее.При этом Манукян считает, что у Алексея Панина естьшанс поверить в людей. "И тогда, возможно, Россия и россияне для него откроютсяв новом свете. Пытайся, Леша, пытайся, я в тебя верю, у тебя все получится!" -заключил эксперт.Напомним, что возмутили негативные комментарии под некрологом актрисыНатальи Крачковской на сайте одного из отечественных изданий. Артист заявил,что не понимает, откуда в интернет-пользователях столько злости к человеку,которого они даже не знают лично. назвал россиян завистливымиупырями, а Россию – обществом злобных уродцев.