Оскорбившему
соотечественников скандальному артисту посоветовали не искать везде грязь. Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что Алексей
Панин еще сможет увидеть в людях хорошее.
Оскорбившему
соотечественников скандальному артисту посоветовали не искать везде грязь. Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что Алексей
Панин еще сможет увидеть в людях хорошее.
Эксперт заявил, что это абсолютная глупость – по
комментариям в социальных сетях делать вывод обо всех жителях страны. "Да,
возможно, есть недалекие люди, которые в них пишут глупости, гадости и хамят,
но это же не значит, что все россияне таковы и нужно делать подобные обобщающие
выводы", – заявил собеседник "Дни.ру".
По словам Вадима Манукяна, в его окружении нет ни одного злого человека. "В соцсетях
мне встречаются только добрые и мудрые люди", – отметил эксперт. Он посоветовал
Алексею Панину не искать везде грязь, а попытаться найти что-то хорошее.
При этом Манукян считает, что у Алексея Панина есть
шанс поверить в людей. "И тогда, возможно, Россия и россияне для него откроются
в новом свете. Пытайся, Леша, пытайся, я в тебя верю, у тебя все получится!" -
заключил эксперт.
Напомним, что возмутили негативные комментарии под некрологом актрисы
Натальи Крачковской на сайте одного из отечественных изданий. Артист заявил,
что не понимает, откуда в интернет-пользователях столько злости к человеку,
которого они даже не знают лично. назвал россиян завистливыми
упырями, а Россию – обществом злобных уродцев.