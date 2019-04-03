Рождение
ребенка, безусловно, самое важное, яркое, волшебное, поворотное событие в жизни
каждого человека. Как мне думается, особенно значимым это событие является для
мамы этого нового человека, который через нее приходит в наш мир. Причем
таким немыслимо чудесным образом, что в абсолютно разных странах врачи
признаются, что беременность и сами роды до последнего момента являются для них
загадкой.
Рождение
ребенка, безусловно, самое важное, яркое, волшебное, поворотное событие в жизни
каждого человека. Как мне думается, особенно значимым это событие является для
мамы этого нового человека, который "через нее" приходит в наш мир. Причем
таким немыслимо чудесным образом, что в абсолютно разных странах врачи
признаются, что беременность и сами роды до последнего момента являются для них
загадкой.
А
по-настоящему понять и прочувствовать все, что заключено в словах "стать мамой"
можно только пройдя весь путь до рождения ребенка, а потом – снова и снова
подтверждая свой новый, самый ответственный в мире "статус" каждодневными
трудами, заботой и любовью.
Лично
для меня особо волнительным был выбор имени нашему ребенку. И решение этого
вопроса заняло чуть больше девяти месяцев.
Признаюсь,
имя пришло ко мне не сразу – это не было удивительным озарением или знаком
свыше. А скорее – результатом долгих размышлений, поисков и диалогов – в
том числе о том, в какой стране, в каком мире и в какое время предстоит жить
нашему сыну.
В
выбранном имени есть все, что находит живой отклик в моем сердце. Смелость и
отвага, мужество и накопленная с годами мудрость. В этом имени для меня
также ощущается пламенная, неравнодушная любовь к своему Отечеству, защита его
не на словах, а на деле.
И
главное – с этим именем навсегда будет связан выбор духовного пути развития
нашего государства.
Моему
сыну я дала древнерусское имя Владимир. Это имя – такое важное для России
испокон веков и тем более сегодня.
С
Равноапостольного Князя Владимира началась история христианства на Руси. В
новом государстве люди стали ощущать себя единым народом.
На
протяжении всей нашей многовековой истории, множество людей, носивших это имя,
прославляли наше Отечество. Вносили свой личный вклад в укрепление и сохранение
традиций и устоев нашего государства.
Прадед
Володи был священником. Отец Владимир положил свою жизнь за Веру в период
советского безбожия.
Действительно,
имя влияет на жизнь человека самым непосредственным образом.
Ярким
примером правильно выбранного имени, соответствующего земной миссии души,
является Владимир Путин – как символ связи будущего с прошлым через настоящее.
Сегодня имя нашего национального лидера гордо звучит во всем мире.
С
именем Владимира Путина навсегда будет связано сохранение целостности нашего
государства и возрождение Великой России.
Я в
этом глубоко убеждена, несмотря на лживые потоки информации в его адрес и
зачастую агрессивные и злобные выпады недоброжелателей России. Это
неудивительно, на протяжении всей нашей истории таких примеров немало. Но время
все расставит на свои места.
Сильная,
яркая, пассионарная личность часто становится объектом пристального внимания и
не всегда доброжелательного и объективного отношения к себе. Но увы,
критиковать, это не брать ответственность на себя, это не созидать, не
возрождать и не приумножать мощь нашей великой державы.
Для
меня все это не просто слова и не какие-то агитационные лозунги. А гордость за
то, что я русская, что живу в России и служу интересам нашего государства.
И я
всем сердцем чувствую насколько это актуально именно сегодня, когда наша страна
фактически находится в состоянии осажденной крепости. В очередной раз сталкиваясь
с животрепещущим выбором своего исторического пути развития.
Я
убеждена, что этот выбор заключается в нашей самобытности, самодостаточности,
сохранении наших культурных традиций, мирном сосуществовании с другими народами
Земли. Именно таким мне видится желание русского народа – сильного, доброго,
смелого, стойкого, неодолимого. И эти качества ярко характеризуют Владимира
Путина. Поэтому его образ настолько созвучен нашему народу, находит такой
живой, неравнодушный отклик в сердцах простых людей по всей России.
Время,
в котором мы живем, отличается высокими скоростями, информационным
перенасыщением и возможностью не только виртуально, но и реально быстро
оказаться в любой точке земного шара. При этом часто утрачивается привязанность
к своим корням, стирается историческая память и ощущение себя частью единого
народа.
Верю,
что в каждом имени есть предначертанность. Что имя, данное при рождении, несет
в себе сильнейшую энергетику. Помогает целенаправленно и упорно идти к
достижению поставленных целей. Способно дать человеку силы на жизненном пути.
Я
бы хотела, чтобы мой сын Владимир проявил лучшие черты, заложенные в этом
имени. Чтобы древнерусское имя Владимир связало жизненный путь моего сына с
Россией и с предшественниками, творившими нашу историю. Явило преемственность
пути Служения Отечеству, заложенного Божьим промыслом.
Автор:
Елена Подолько