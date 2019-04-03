Рождение ребенка, безусловно, самое важное, яркое, волшебное, поворотное событие в жизни каждого человека. Как мне думается, особенно значимым это событие является для мамы этого нового человека, который через нее приходит в наш мир. Причем таким немыслимо чудесным образом, что в абсолютно разных странах врачи признаются, что беременность и сами роды до последнего момента являются для них загадкой.

Рождениеребенка, безусловно, самое важное, яркое, волшебное, поворотное событие в жизникаждого человека. Как мне думается, особенно значимым это событие является длямамы этого нового человека, который "через нее" приходит в наш мир. Причемтаким немыслимо чудесным образом, что в абсолютно разных странах врачипризнаются, что беременность и сами роды до последнего момента являются для нихзагадкой.по-настоящему понять и прочувствовать все, что заключено в словах "стать мамой"можно только пройдя весь путь до рождения ребенка, а потом – снова и сноваподтверждая свой новый, самый ответственный в мире "статус" каждодневнымитрудами, заботой и любовью.Личнодля меня особо волнительным был выбор имени нашему ребенку. И решение этоговопроса заняло чуть больше девяти месяцев.Признаюсь,имя пришло ко мне не сразу – это не было удивительным озарением или знакомсвыше. А скорее – результатом долгих размышлений, поисков и диалогов – втом числе о том, в какой стране, в каком мире и в какое время предстоит житьнашему сыну.выбранном имени есть все, что находит живой отклик в моем сердце. Смелость иотвага, мужество и накопленная с годами мудрость. В этом имени для менятакже ощущается пламенная, неравнодушная любовь к своему Отечеству, защита егоне на словах, а на деле.главное – с этим именем навсегда будет связан выбор духовного пути развитиянашего государства.Моемусыну я дала древнерусское имя Владимир. Это имя – такое важное для Россиииспокон веков и тем более сегодня.Равноапостольного Князя Владимира началась история христианства на Руси. Вновом государстве люди стали ощущать себя единым народом.Напротяжении всей нашей многовековой истории, множество людей, носивших это имя,прославляли наше Отечество. Вносили свой личный вклад в укрепление и сохранениетрадиций и устоев нашего государства.ПрадедВолоди был священником. Отец Владимир положил свою жизнь за Веру в периодсоветского безбожия.Действительно,имя влияет на жизнь человека самым непосредственным образом.Яркимпримером правильно выбранного имени, соответствующего земной миссии души,является Владимир Путин – как символ связи будущего с прошлым через настоящее.Сегодня имя нашего национального лидера гордо звучит во всем мире.именем Владимира Путина навсегда будет связано сохранение целостности нашегогосударства и возрождение Великой России.Я вэтом глубоко убеждена, несмотря на лживые потоки информации в его адрес изачастую агрессивные и злобные выпады недоброжелателей России. Этонеудивительно, на протяжении всей нашей истории таких примеров немало. Но времявсе расставит на свои места.Сильная,яркая, пассионарная личность часто становится объектом пристального внимания ине всегда доброжелательного и объективного отношения к себе. Но увы,критиковать, это не брать ответственность на себя, это не созидать, невозрождать и не приумножать мощь нашей великой державы.Дляменя все это не просто слова и не какие-то агитационные лозунги. А гордость зато, что я русская, что живу в России и служу интересам нашего государства.И явсем сердцем чувствую насколько это актуально именно сегодня, когда наша странафактически находится в состоянии осажденной крепости. В очередной раз сталкиваясьс животрепещущим выбором своего исторического пути развития.убеждена, что этот выбор заключается в нашей самобытности, самодостаточности,сохранении наших культурных традиций, мирном сосуществовании с другими народамиЗемли. Именно таким мне видится желание русского народа – сильного, доброго,смелого, стойкого, неодолимого. И эти качества ярко характеризуют ВладимираПутина. Поэтому его образ настолько созвучен нашему народу, находит такойживой, неравнодушный отклик в сердцах простых людей по всей России.Время,в котором мы живем, отличается высокими скоростями, информационнымперенасыщением и возможностью не только виртуально, но и реально быстрооказаться в любой точке земного шара. При этом часто утрачивается привязанностьк своим корням, стирается историческая память и ощущение себя частью единогонарода.Верю,что в каждом имени есть предначертанность. Что имя, данное при рождении, несетв себе сильнейшую энергетику. Помогает целенаправленно и упорно идти кдостижению поставленных целей. Способно дать человеку силы на жизненном пути.бы хотела, чтобы мой сын Владимир проявил лучшие черты, заложенные в этомимени. Чтобы древнерусское имя Владимир связало жизненный путь моего сына сРоссией и с предшественниками, творившими нашу историю. Явило преемственностьпути Служения Отечеству, заложенного Божьим промыслом.Автор:Елена Подолько