Во 2-м Балтийском переулке двое неизвестных нанесли заявителю множественные удары руками и ногами. Охранник, который вступился за него, также получил телесные повреждения...

Оперативники УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Аэропорт задержали безработного приезжего, находившегося в федеральном розыске.Как сообщалось ранее, через службу «02» в полицию обратился 38-летний мужчина. Со слов потерпевшего стало известно, что во 2-м Балтийском переулке двое неизвестных нанесли ему множественные удары руками и ногами. Охранник, который вступился за заявителя, также получил телесные повреждения.Следствием ОМВД России по району Аэропорт было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой».По горячим следам сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых - 27-летнего приезжего. Второй подозреваемый был объявлен в федеральный розыск.В результате оперативно-розыскных мероприятий в г. Сочи оперативники задержали второго подозреваемого. Им оказался 27-летний безработный. Подозреваемый передан инициатору розыска.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29