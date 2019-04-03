Автомобиль заявителя никто не похищал, он сам отогнал его на территорию одного из столичных автосервисов, после чего обратился с письменным заявлением о краже иномарки в полицию...

Сотрудники ОУР УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОМВД России по району Алтуфьевский задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на мошенничество в сфере автострахования.В полицию с заявлением о пропаже дорогостоящего автомобиля обратился житель Московской области. Заявитель рассказал, что припарковал автомобиль марки «Мерседес Бенц» стоимостью более 6 млн рублей на Костромской улице и отправился по делам, а когда вернулся, обнаружил пропажу транспортного средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что на самом деле автомобиль заявителя никто не похищал, он сам отогнал его на территорию одного из столичных автосервисов, после чего обратился с письменным заявлением о краже иномарки в полицию. Далее мужчина сообщил о факте пропажи авто в страховую компанию для получения денежной компенсации, однако не смог довести свой противоправный умысел до конца, так как был задержан сотрудниками полиции.Следствием ОМВД России по району Алтуфьевский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29