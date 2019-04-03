Малознакомая женщина предложила потерпевшей помощь в приобретении квартиры по низкой стоимости...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Измайлово задержали 66-летнюю ранее судимую москвичку, подозреваемую в мошенничестве.В отдел полиции обратилась 50-летняя москвичка. Она рассказала, что малознакомая женщина предложила ей помощь в приобретении квартиры по низкой стоимости. Потерпевшая согласилась на предложение и передала 1,5 миллиона рублей, после чего знакомая перестала выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на 3-й Парковой улице.По данному факту следствием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73