Злоумышленники вскрывали капоты отечественных автомобилей и похищали аккумуляторы...

«Оперативники Отдела полиции Жулебинский ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали троих мужчин по подозрению в серии краж аккумуляторов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть поступили заявления от шести жителей района, о том, что из их автомобилей, припаркованных возле домов, были похищены аккумуляторы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в Московской области. Ими оказались 22-летний житель Подмосковья, а также ранее судимые приезжие 20 и 25 лет. Установлено, что злоумышленники вскрывали капоты отечественных автомобилей и похищали аккумуляторы. Похищенное имущество они успели сбыть, а полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.По данному факту следователем ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде залкючения под стражу, в отношении третьего - подписки о невыезде.Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных противоправных деяний.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18