Украинское руководство на фоне невпечатляющего результата Петра Порошенко в первом туре президентских выборов решилось на новую безумную авантюру. В правительстве страны запретили нерегулярное авиасообщение с Россией. Все из-за визита кандидата в президенты Юрия Бойко в Москву.
Украинское руководство на фоне невпечатляющего результата Петра Порошенко в первом туре президентских выборов решилось на новую безумную авантюру. В правительстве страны запретили нерегулярное авиасообщение с Россией. Все из-за визита кандидата в президенты Юрия Бойко в Москву.
Предлагается установить запрет на все чартерные перелеты
между Россией и Украиной. Исключение составят рейсы, которые нужны для
обеспечения деятельности международных организаций – ООН, Красного Креста,
ОБСЕ.
Очередное крайне сомнительное решение украинских властей во
главе с Петром Порошенко было принято после поездки кандидата от
"Оппозиционной платформы" Юрия Бойко в Москву и его переговоров с
премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Визит политика, набравшего в
первом туре около 10% голосов, ожидаемо вызвал истерику в Киеве, в том числе у
президента Порошенко.
По словам главы МВД Арсена Авакова, Бойко
"воспользовался лазейкой в законодательстве, получил добро от ФСБ" и
попал на переговоры с Медведевым. Глава ведомства заявил, что новые ограничения
нацелены на защиту госбезопасности.
Стоит отметить, что регулярное авиасообщение между двумя
странами было прекращено по инициативе украинских властей еще в октябре 2015
года. Вместо самолетов люди вынуждены использовать поезда, хотя их количество
сильно сократилось.
Но и железнодорожное сообщение между Россией и Украиной
находится под постоянной угрозой закрытия. В пользу этого неоднократно
высказывались в Киеве. Так, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в
августе прошлого года объявил, что решение может быть принято до конца года.