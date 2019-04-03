Украинское руководство на фоне невпечатляющего результата Петра Порошенко в первом туре президентских выборов решилось на новую безумную авантюру. В правительстве страны запретили нерегулярное авиасообщение с Россией. Все из-за визита кандидата в президенты Юрия Бойко в Москву.

Украинское руководство на фоне невпечатляющего результата Петра Порошенко в первом туре президентских выборов решилось на новую безумную авантюру. В правительстве страны запретили нерегулярное авиасообщение с Россией. Все из-за визита кандидата в президенты Юрия Бойко в Москву.Предлагается установить запрет на все чартерные перелетымежду Россией и Украиной. Исключение составят рейсы, которые нужны дляобеспечения деятельности международных организаций – ООН, Красного Креста,ОБСЕ.Очередное крайне сомнительное решение украинских властей воглаве с Петром Порошенко было принято после поездки кандидата от"Оппозиционной платформы" Юрия Бойко в Москву и его переговоров спремьер-министром России Дмитрием Медведевым. Визит политика, набравшего впервом туре около 10% голосов, ожидаемо вызвал истерику в Киеве, в том числе упрезидента Порошенко.По словам главы МВД Арсена Авакова, Бойко"воспользовался лазейкой в законодательстве, получил добро от ФСБ" ипопал на переговоры с Медведевым. Глава ведомства заявил, что новые ограничениянацелены на защиту госбезопасности.Стоит отметить, что регулярное авиасообщение между двумястранами было прекращено по инициативе украинских властей еще в октябре 2015года. Вместо самолетов люди вынуждены использовать поезда, хотя их количествосильно сократилось.Но и железнодорожное сообщение между Россией и Украинойнаходится под постоянной угрозой закрытия. В пользу этого неоднократновысказывались в Киеве. Так, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян вавгусте прошлого года объявил, что решение может быть принято до конца года.