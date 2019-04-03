В британской прессе не утихают слухи о враждебных отношениях двух королевских особ. Недавно журналистам удалось узнать о секретном оружии Кейт Миддлтон в борьбе против Меган Маркл.

В британской прессе не утихают слухи о враждебных отношениях двух королевских особ. Недавно журналистам удалось узнать о секретном оружии Кейт Миддлтон в борьбе против Меган Маркл.В последние месяцы вкус герцогини Кембриджской значительно улучшился: она стала появляться на публике в стильных, элегантных нарядах, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. По мнению репортера Ричарда Эдена, немалая заслуга в этом принадлежит 36-летнему профессиональному стилисту Вирджинии Чедвик-Хили."Джинни – это секретное оружие . Она изменила гардероб герцогини для официальных мероприятий и помогла ей обрести уверенность. Жена принца Уильяма очень благодарна ей за помощь", – рассказал источник, близкий к монаршей семье.Вирджиния стала сотрудничать с королевской особой несколько месяцев назад после того, как ее бывшая помощница Наташа Арчер ушла в отпуск по уходу за ребенком. В прошломЧедвик-Хилиработала редактором издания Vogue. Она происходит из знатного рода: является дочерью 3-его лорда Стратхалмондского.Ричард Эден сообщил, что стилист познакомилась с герцогом и герцогиней Кембриджскими еще во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Она даже была приглашена на их свадебную церемонию, которая прошла в Вестминстерском аббатстве в 2011 году.Эксперты тогда назвали Вирджинию "одной из самых стильных гостий". Женщина примерила розовую юбку и топ от модельера Эмилии Викстед. "Несмотря на то что я должна была опираться на королевский протокол, я хотела чувствовать себя индивидуальностью среди друзей, звезд, военнослужащих, гостей из других стран и членов монаршей семьи", – приводит ее слова Daily Mail.