43-летняя фигуристка находится в отличной форме. Татьяна
Навка рассказала, что в этом ей помогает упорная работа над собой.
43-летняя фигуристка находится в отличной форме. Татьяна
Навка рассказала, что в этом ей помогает упорная работа над собой.
В личном Instagram спортсменка опубликовала снимок, на
котором демонстрирует невероятную растяжку. Татьяна Навка запечатлена растянувшись в шпагате, дополнительно согнув одну ногу в колене.
Звезда отметила, что такого эффекта можно добиться регулярно
тренируясь. Фигуристка считает, что упорная работа над собой намного важнее
врожденного таланта.
"Природная гибкость, конечно, прекрасно, но ее возможно и
развить! Т.к. помимо таланта обязательно должен быть труд и преодоление себя! 💪
Так что утренние тренировки не только на пользу здоровью и бодрому настроению,
но и вклад в вашу осанку и грацию! 😉✨
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)
", – отметила Навка.
На комментаторов этот снимок произвел впечатление. "Смотрю на Вас и восхищаюсь
Вашей силой воли!!! Сразу становится стыдно за себя!!! Мира, добра и здоровья
Вам и Вашей семье!!!! ", "Какая Вы
умничка", "Очаровательная, талантливая, прекрасная Татьяна", "Чтобы
развить необходима природная настойчивость и упрямство)", – писали восторженные интернет-обыватели.
Отметим, что спортсменка
частенько выкладывает в соцсети мотивационные посты. Звезда убеждает
пользователей ежедневно делать упражнения для сохранения здоровья и красоты. как-то даже показала эффективное упражнение, которое позволяет
проработать все группы мышц, которое называется "динамическая планка".