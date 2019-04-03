43-летняя фигуристка находится в отличной форме. Татьяна Навка рассказала, что в этом ей помогает упорная работа над собой.

43-летняя фигуристка находится в отличной форме. ТатьянаНавка рассказала, что в этом ей помогает упорная работа над собой.В личном Instagram спортсменка опубликовала снимок, накотором демонстрирует невероятную растяжку. Татьяна Навка запечатлена растянувшись в шпагате, дополнительно согнув одну ногу в колене.Звезда отметила, что такого эффекта можно добиться регулярнотренируясь. Фигуристка считает, что упорная работа над собой намного важнееврожденного таланта."Природная гибкость, конечно, прекрасно, но ее возможно иразвить! Т.к. помимо таланта обязательно должен быть труд и преодоление себя! 💪Так что утренние тренировки не только на пользу здоровью и бодрому настроению,но и вклад в вашу осанку и грацию! 😉✨(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила Навка.На комментаторов этот снимок произвел впечатление. "Смотрю на Вас и восхищаюсьВашей силой воли!!! Сразу становится стыдно за себя!!! Мира, добра и здоровьяВам и Вашей семье!!!! ", "Какая Выумничка", "Очаровательная, талантливая, прекрасная Татьяна", "Чтобыразвить необходима природная настойчивость и упрямство)", – писали восторженные интернет-обыватели.Отметим, что спортсменкачастенько выкладывает в соцсети мотивационные посты. Звезда убеждаетпользователей ежедневно делать упражнения для сохранения здоровья и красоты. как-то даже показала эффективное упражнение, которое позволяетпроработать все группы мышц, которое называется "динамическая планка".