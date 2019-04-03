Продюсер Ласкового мая посвятил на своей странице в Instagram огромный пост, посвященный Примадонне. Андрей Разин рассказал, что для него значит Алла Пугачева.

Продюсер "Ласкового мая" посвятил на своей странице в Instagram огромный пост, посвященный Примадонне. АндрейРазин рассказал, что для него значитАлла Пугачева.Разин заявил, что примет участие впрограмме "Прямой эфир" Андрея Малахова на "России 1". Передача будет посвященаАлле Пугачевой, которая вскоре отметит 70-летие.Продюсер считает, что Примадонна– это целая эпоха. По его мнению, именно она могла держать целое государство –Советский Союз.Предстоящий юбилей АллыПугачевой Разин считает главным событием апреля. Также он вспомнил, что познакомилсяс певицей в 1985 году на съемках "Утренней почты". Тогда его представили какплемянника главы СССР Михаила Горбачева.При всем уважении к АллеПугачевой продюсер признал, что в последние годы между ним и звездой эстрады существуетнепонимание. Однако тут же Разин поспешил сделать еще одно личное признание. "Явсегда ее любил, всегда ее уважал и мы с ней былидовольно-таки близки и дружны", – поделился продюсер. Особенно Андрей Разинблагодарен за своего бывшего подопечного, певцаЮру Шатунова, которого певица в свое время пригласила на "Рождественскиевстречи.В конце своегопоста Разин подшутил над Примадонной. Он опубликовал архивное фото, на котором объясняет Шатунову, как нужно правильно выходить на сцену"Олимпийского". При этом продюсер отметил, что к тому времени тот дал уже 30аншлаговых концертов.