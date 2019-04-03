Продюсер Ласкового мая посвятил на своей странице в Instagram огромный пост, посвященный Примадонне. Андрей
Разин рассказал, что для него значит
Алла Пугачева.
Продюсер "Ласкового мая" посвятил на своей странице в Instagram огромный пост, посвященный Примадонне. Андрей
Разин рассказал, что для него значит
Алла Пугачева.
Разин заявил, что примет участие в
программе "Прямой эфир" Андрея Малахова на "России 1". Передача будет посвящена
Алле Пугачевой, которая вскоре отметит 70-летие.
Продюсер считает, что Примадонна
– это целая эпоха. По его мнению, именно она могла держать целое государство –
Советский Союз.
Предстоящий юбилей Аллы
Пугачевой Разин считает главным событием апреля. Также он вспомнил, что познакомился
с певицей в 1985 году на съемках "Утренней почты". Тогда его представили как
племянника главы СССР Михаила Горбачева.
При всем уважении к Алле
Пугачевой продюсер признал, что в последние годы между ним и звездой эстрады существует
непонимание. Однако тут же Разин поспешил сделать еще одно личное признание. "Я
всегда ее любил, всегда ее уважал и мы с ней были
довольно-таки близки и дружны", – поделился продюсер. Особенно Андрей Разин
благодарен за своего бывшего подопечного, певца
Юру Шатунова, которого певица в свое время пригласила на "Рождественские
встречи.
В конце своего
поста Разин подшутил над Примадонной. Он опубликовал архивное фото, на котором объясняет Шатунову, как нужно правильно выходить на сцену
"Олимпийского". При этом продюсер отметил, что к тому времени тот дал уже 30
аншлаговых концертов.