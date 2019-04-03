Вячеслав Володин пригласил делегацию парламента Анголы на конференцию Россия – Африка. Встреча пройдет в начале июля в Москве.

Вячеслав Володин пригласил делегацию парламента Анголына конференцию "Россия – Африка". Встреча пройдет в начале июля в Москве.СпикерГосдумы встретился с президентом Анголы ЖоауЛоуренсу, который находится с визитом в Москве. Во время беседы Володин выразилнадежду на развитие межпарламентских связей двух стран. Выходу на новый уровеньсотрудничества может послужить визит ангольских депутатов на конференцию"Россия – Африка"."Отношения с депутатами парламента стран Африкидинамично развиваются, и ваш приезд – это серьезный импульс для того, чтобы онобыло еще более динамичным", – обратился Володин кпрезиденту Анголы. Со своей стороны, ЖоауЛоуренсу оценилотношения между странами как стабильные.Послевстречи со спикером ангольский лидер выступил на пленарном заседании Госдумы. Президентподчеркнул, что народы России и Анголы традиционно связывает тесная дружба, несмотряна значительные изменения, которые произошли в мире за последние десятилетия.Лоуренсу отметил, что ряд вопросов нуждается в разрешении на международномуровне: это борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, отмываниемденег."В этих и других задачах Ангола будетрассчитывать на поддержку России", – сказал президент Анголы и передал российскимдепутатам теплые и сердечные приветствияот народа своей страны.Практикавыступлений лидеров государств прижилась в Госдуме VII созыва. Ранее на Охотном Рядувыступали президент Молдавии Игорь Додон, спикер нижней палатыпарламента Индии Сумитра Махаджан, председатель Национальногосовета Словакии Андрей Данко, президент Южной Кореи МунЧжэ Ин, глава сербского парламента Майя Гойкович,президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка и председательпалаты депутатов итальянского парламента Роберто Фико.