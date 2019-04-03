Вячеслав Володин пригласил делегацию парламента Анголы
на конференцию Россия – Африка. Встреча пройдет в начале июля в Москве.
Вячеслав Володин пригласил делегацию парламента Анголы
на конференцию "Россия – Африка". Встреча пройдет в начале июля в Москве.
Спикер
Госдумы встретился с президентом Анголы Жоау
Лоуренсу, который находится с визитом в Москве. Во время беседы Володин выразил
надежду на развитие межпарламентских связей двух стран. Выходу на новый уровень
сотрудничества может послужить визит ангольских депутатов на конференцию
"Россия – Африка".
"Отношения с депутатами парламента стран Африки
динамично развиваются, и ваш приезд – это серьезный импульс для того, чтобы оно
было еще более динамичным", – обратился Володин к
президенту Анголы. Со своей стороны, Жоау
Лоуренсу оценил
отношения между странами как стабильные.
После
встречи со спикером ангольский лидер выступил на пленарном заседании Госдумы. Президент
подчеркнул, что народы России и Анголы традиционно связывает тесная дружба, несмотря
на значительные изменения, которые произошли в мире за последние десятилетия.
Лоуренсу отметил, что ряд вопросов нуждается в разрешении на международном
уровне: это борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, отмыванием
денег.
"В этих и других задачах Ангола будет
рассчитывать на поддержку России", – сказал президент Анголы и передал российским
депутатам теплые и сердечные приветствия
от народа своей страны.
Практика
выступлений лидеров государств прижилась в Госдуме VII созыва. Ранее на Охотном Ряду
выступали президент Молдавии Игорь Додон, спикер нижней палаты
парламента Индии Сумитра Махаджан, председатель Национального
совета Словакии Андрей Данко, президент Южной Кореи Мун
Чжэ Ин, глава сербского парламента Майя Гойкович,
президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка и председатель
палаты депутатов итальянского парламента Роберто Фико.