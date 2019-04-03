Певица устроила вечеринку в честь открытия собственного бара в Москве. Анна Седокова пригласила на нее многих звезд шоу-бизнеса.

Певица устроила вечеринку в честь открытия собственного бара в Москве. Анна Седокова пригласила на нее многих звезд шоу-бизнеса.Отчет о светском мероприятии Анна Седокова разместила на своей странице в Instagram. Поздравить певицу с открытием заведения пришли Ольга Орлова, Юлианна Караулова, Алена Водонаева, Наталья Рудова и другие знаменитости.Позже в Сети появился ролик, в котором танцует на столе. Звезда демонстрировала весьма смелые движения на радость присутствующим и интернет-пользователям.