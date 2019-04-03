Администрация Владимирской области объявила аукцион

Администрация Владимирской области объявила аукционПодрядчик должен будет сдать в эксплуатацию школу в Коммунаре в марте 2021 года.Администрация Владимирской области уже объявила аукцион на проведение работ. Итоги станут известны 26 апреля. Подрядчику дадут 21,6 месяцев на строительство. После он предоставит пятилетнюю гарантию.Напомним, что новую школу построят на месте старой. Власти выделят на проведение работ 933 миллиона рублей: 192,7 млн – в 2019 году, 315,2 млн – в 2020-м и 425,3 млн – в 2021-м. Большую часть расходов взял на себя регион - из бюджета области выделят 886,6 миллионов рублей.Трехэтажная школа будет рассчитана на 1100 мест. Максимальная мощность - 25 классов по 25 учащихся.