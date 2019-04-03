В семье Ольги Слуцкер случилась трагедия. Знаменитости бурно отреагировали на печальное известие.

В семье Ольги Слуцкер случилась трагедия. Знаменитости бурно отреагировали на печальное известие.1 апреля в результате онкологического заболевания умер отец Ольги Слуцкер, известный адвокат Сергей Березовский. Сегодня, 3 апреля, безутешная дочь хоронит своего родителя. Ольга посвятила ему трогательный пост на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Время его жизни совпало с большим и важным периодом жизни нашей страны", – для начала отметила Ольга Слуцкер.Далее она вкратце раскрыла всю биографию отца. Несмотря на препоны, препятствия, Сергей Березовский смог посвятить жизнь любимому занятию, добиться признания и даже проработать по адвокатом до 84 лет. И даже на пенсии он не сидел без дела. Ольга рассказала, что в 88 лет ее родитель завел свой аккаунт в соцсетях и даже запустил собственную передачу на YouTube. "Гордился, что зарабатывал своим трудом, а не прохиндейством, любил вкусно и обильно поесть и шутил, что он плохой клиент для " шведских столов", – рассказала бизнеследи."Сегодня мы прощаемся и не прощаемся с папой. Потому что невозможно проститься с тем, что есть ты, с тем, что он вложил в меня и успел вложить во внуков. Его мужская любовь к маме тоже остаётся с нами... Остаемся мы, ведь всегда кто то остается. И скажу честно. Я бы хотела прожить нужную для людей жизнь и уйти так, как он, востребованной, интересной обществу, до краев наполненной жизнелюбием и любовью к миру, а главное окруженной детьми, внуками, домочадцами", – завершила свой пост .В комментариях знаменитости бурно отреагировали на трогательную публикацию. Ксения Собчак, Яна Рудковская, Эвелина Хромченко, Лена Перминова, Оксана Пушкина, Кристина Орбакайте, Марина Александрова, Татьяна Арно и многие другие выразили свои соболезнования и призвали не падать духом.