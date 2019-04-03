Нападающий Спартака Педро Роша возвращается в Бразилию, где продолжит карьеру в Крузейро. Футболист отдан в аренду до конца 2019 года.

Нападающий "Спартака" Педро Роша возвращается в Бразилию, где продолжит карьеру в "Крузейро". Футболист отдан в аренду до конца 2019 года."Спартак" и "Крузейро" подписали арендное соглашение, согласно которому 24-летний форвард будет играть за бразильский клуб до конца календарного года. Официальный сайт москвичей подтвердил аренду Педро Роши и пожелал ему вернуться в "Спартак", став сильнее.Педро Роша был куплен "Спартаком" у "Гремио" в августе 2017 за 12 млн долларов. Бразилец не смог заиграть в российском клубе. За полтора года он сыграл 17 матчей, в которых забил один мяч.