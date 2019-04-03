Телеведущая
продолжает радовать новостями с отдыха. На этот раз Анфиса Чехова заявила, что
встретила того самого.
Телеведущая
продолжает радовать новостями с отдыха. На этот раз Анфиса Чехова заявила, что
встретила того самого.
В личном Instagram звезда опубликовала снимок, на котором
запечатлена с привлекательным мужчиной. Анфиса Чехова и незнакомец вместе
держат на руках кошку.
"Ну, что ж, встретила я здесь мужчину своей мечты! Остаюсь в
Каппадокии жить! Мы завели кошку и открыли маленькую гончарную мастерскую😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)",
– написала она, а после оговорилась, мол, это просто шутка.
Ниже звезда рассказала, что посетила гончарную мастерскую. Чехова
познакомилась там с продавцом, который показался ей очень интересным. Мужчина
оказался основателем музея волос.
"Местный гончар в начале 70-х без памяти влюбился в одну
француженку. Ей пришлось уехать к себе на Родину, но перед отъездом она
оставила ему на память прядь своих волос, с обещанием вернуться", – поведала
Анфиса.
Он ждал возвращения возлюбленной пять лет, пока не
узнал, что та благополучно вышла замуж. Меж тем за годы у него
скопилось более пяти миллионов прядей. "Плакался
всем посетительницам его магазина, что она никак не возвращается. В поддержку
бедного влюбленного, посетительницы зачем-то оставляли свои прядки волос😱", – объяснила Анфиса Чехова.
Так, по словам знаменитости, родился очень
необычный музей, который даже попал в книгу рекордов Гиннесса. Все его стены и потолок
увешаны прядями с телефонами и фотографиями их владельцев. Анфиса Чехова отметила,
что зрелище несколько странное: во время осмотра экспонатов ее затошнило и чуть
не началась паническая атака.
Напомним, что Анфиса Чехова
отдыхает в турецкой Каппадокии. Звезда разместилась в отеле,
помещения которого выдолблены прямо в скале. Телеведущая рассказала в своем
микроблоге, что успела покормить местных гусей и уток.