Телеведущая продолжает радовать новостями с отдыха. На этот раз Анфиса Чехова заявила, что встретила того самого.

Телеведущаяпродолжает радовать новостями с отдыха. На этот раз Анфиса Чехова заявила, чтовстретила того самого.В личном Instagram звезда опубликовала снимок, на которомзапечатлена с привлекательным мужчиной. Анфиса Чехова и незнакомец вместедержат на руках кошку."Ну, что ж, встретила я здесь мужчину своей мечты! Остаюсь вКаппадокии жить! Мы завели кошку и открыли маленькую гончарную мастерскую😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)",– написала она, а после оговорилась, мол, это просто шутка.Ниже звезда рассказала, что посетила гончарную мастерскую. Чеховапознакомилась там с продавцом, который показался ей очень интересным. Мужчинаоказался основателем музея волос."Местный гончар в начале 70-х без памяти влюбился в однуфранцуженку. Ей пришлось уехать к себе на Родину, но перед отъездом онаоставила ему на память прядь своих волос, с обещанием вернуться", – поведалаАнфиса.Он ждал возвращения возлюбленной пять лет, пока неузнал, что та благополучно вышла замуж. Меж тем за годы у негоскопилось более пяти миллионов прядей. "Плакалсявсем посетительницам его магазина, что она никак не возвращается. В поддержкубедного влюбленного, посетительницы зачем-то оставляли свои прядки волос😱", – объяснила Анфиса Чехова.Так, по словам знаменитости, родился оченьнеобычный музей, который даже попал в книгу рекордов Гиннесса. Все его стены и потолокувешаны прядями с телефонами и фотографиями их владельцев. Анфиса Чехова отметила,что зрелище несколько странное: во время осмотра экспонатов ее затошнило и чутьне началась паническая атака.Напомним, что Анфиса Чеховаотдыхает в турецкой Каппадокии. Звезда разместилась в отеле,помещения которого выдолблены прямо в скале. Телеведущая рассказала в своеммикроблоге, что успела покормить местных гусей и уток.