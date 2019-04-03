В Душанбе суд оштрафовал эстрадную артистку Фирузу Хафизову за то, что она пригласила на свой день рождения подруг и знакомых.

В Душанбе суд оштрафовал эстрадную артистку Фирузу Хафизову за то, что она пригласила на свой день рождения подруг и знакомых.Женщина признана виновной в нарушении закона "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан", согласно которому день рождения может отмечаться только в семейном кругу, рассказали "Интерфаксу" в Генеральной прокуратуре республики.Теперь артистка должна выплатить в пользу государства 5 тысяч сомони (более 500 долларов).