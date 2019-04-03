Сегодня, 3 апреля, актриса отмечает день рождения. Анастасия Заворотнюк весь день принимала гостей.

Сегодня, 3 апреля, актриса отмечает день рождения. АнастасияЗаворотнюк весь день принимала гостей.В личном Instagram звезда опубликовала свежее фото. На снимкезапечатлена вся ее семья. Анастасия Заворотнюк держит на коленях пятимесячную дочьМилу, рядом устроился ее супруг Петр Чернышев.Также на диване разместились мама певицы – Валентина Борисовна,23-летняя дочь Анна и 18-летний сын Майкл. Судя по всему, близкие решилипровести этот праздничный день рядом с артисткой."Счастье – это когда рядомвсе самые главные. Моя дорогая мамочка, самый лучший муж, мои такие разные ибесконечно любимые дети. Без них не представляю своей жизни. Счастье – это моясемья ❤️Мои любимые в этот день рядом со мной, и япо-настоящему счастлива)) (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – написала Анастасия Заворотнюк ниже.Отметим, что о существовании младшей дочери артисткиобщественность узнала меньше месяца назад. В октябре прошлого года втретий раз стала мамой.Позже звезда рассказала, что решиться на такой ответственныйшаг ее убедил сын Майкл. Юноша напрямую побеседовал с мамой об этом.тщательно скрывала свое "интересное положение" даже от близких. Знаменитостьочень переживала, ведь рожать в 47 лет может быть опасно. К счастью, все прошлобез осложнений.