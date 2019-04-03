Политической карьере Юлии Тимошенко пришел конец. Такую точку зрения высказал замруководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Политической карьере Юлии Тимошенко пришел конец. Такую точку зрения высказал замруководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин.По мнению эксперта, если Владимир Зеленский одержит победу на выборах президента Украины, то он полностью сменит высшую власть в стране. Важные посты займут малоопытные люди без темного прошлого. Команда будет бороться с коррупцией и постарается вытянуть страну из кризиса."Если Зеленский победит, то на Украине будет реализован проект по принципу "все на новенького". Новый президент, на котором нет никаких "грехов", новый премьер, новый генеральный прокурор и так далее", – пояснил Игорь Шишкин.Специалист допускает, что артист может и дальше поддерживать текущий режим. Но несмотря на это для уже не будет места. "Она уже списанный материал, и она сама это прекрасно поняла. Достаточно посмотреть на кадры хроники с ее лицом в день голосования", – цитирует эксперта .Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал поражение лидера партии "Батькивщина" в первом туре выборов. Он заявил, что после провала Юлия Тимошенко не сможет вернуться в большую политику. "Плети косы – не плети, ничто уже не поможет. Большая политика говорит ей "прощай", – передает его слова .Напомним, бывший премьер-министр Украины обвинила Петра Порошенко в фальсификации результатов голосования. Однако Юлия Тимошенко отказалась обжаловать исход первого тура, потому что, по ее словам, действующий лидер страны "приватизировал судебную систему", сообщает агентство .