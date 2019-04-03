Дональд Трамп отказывается от поддержки украинского лидера перед вторым
туром выборов. У лидера США пропала мотивация.
Дональд Трамп отказывается от поддержки украинского лидера перед вторым
туром выборов. У лидера США пропала мотивация.
Причиной послужило расследование спецпрокурора Роберта
Мюллера по делу о предполагаемом сговоре Дональда Трампа и Россией во время
президентских выборов 2016 года. В этом уверен политолог, экс-спикер МИД
Украины Олег Волошин.
По мнению эксперта, Трамп сейчас абсолютно не
интересуется Украиной и даже не сможет показать ее на карте, а показательная
поддержка киевской власти нужна была ему для того, чтобы снять обвинения в
связях с Кремлем.
"Украина ассоциируется с источником огромных проблем. Все
связано исключительно с украинскими деньгами, полученными от украинских
олигархов и от Партии регионов", – сказал эксперт, намекая на связи Трампа
не с Россией, а с Украиной. Об этом говорится в досье Мюллера.
Волошин уверен, что для Трампа, как для типичного
американца, Украина – это малопонятная страна, расположенная где-то там, возле
России, пишет издание "ПолитНавигатор". "С завершением расследования комиссии Мюллера, мотивация для
команды Трампа демонстративно поддерживать Украину пропадает", – заявил украинский
политолог.
И действительно, за последние несколько месяцев Дональд
Трамп не сделал ни одного заявления, касающегося Украины и ее президента. До
этого Штаты активно помогали Петру Порошенко и даже поставляли в Незалежную
оружие. Теперь, видимо, Вашингтон решил пустить дело на самотек, и перестал
вмешиваться во внутренние дела российского соседа.
Тем временем на Украине началась подготовка ко второму туру
президентских выборов, он назначен на 21 апреля. В схватке сойдутся актер
Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.