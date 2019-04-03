Дональд Трамп отказывается от поддержки украинского лидера перед вторым туром выборов. У лидера США пропала мотивация.

Дональд Трамп отказывается от поддержки украинского лидера перед вторымтуром выборов. У лидера США пропала мотивация.Причиной послужило расследование спецпрокурора РобертаМюллера по делу о предполагаемом сговоре Дональда Трампа и Россией во времяпрезидентских выборов 2016 года. В этом уверен политолог, экс-спикер МИДУкраины Олег Волошин.По мнению эксперта, Трамп сейчас абсолютно неинтересуется Украиной и даже не сможет показать ее на карте, а показательнаяподдержка киевской власти нужна была ему для того, чтобы снять обвинения всвязях с Кремлем."Украина ассоциируется с источником огромных проблем. Всесвязано исключительно с украинскими деньгами, полученными от украинскихолигархов и от Партии регионов", – сказал эксперт, намекая на связи Трампане с Россией, а с Украиной. Об этом говорится в досье Мюллера.Волошин уверен, что для Трампа, как для типичногоамериканца, Украина – это малопонятная страна, расположенная где-то там, возлеРоссии, пишет издание "ПолитНавигатор". "С завершением расследования комиссии Мюллера, мотивация длякоманды Трампа демонстративно поддерживать Украину пропадает", – заявил украинскийполитолог.И действительно, за последние несколько месяцев ДональдТрамп не сделал ни одного заявления, касающегося Украины и ее президента. Доэтого Штаты активно помогали Петру Порошенко и даже поставляли в Незалежнуюоружие. Теперь, видимо, Вашингтон решил пустить дело на самотек, и пересталвмешиваться во внутренние дела российского соседа.Тем временем на Украине началась подготовка ко второму турупрезидентских выборов, он назначен на 21 апреля. В схватке сойдутся актерВладимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.