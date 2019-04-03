Президент США Дональд Трамп раздумывает над использованием сразу двух слоганов во время президентской кампании в 2020 году.

Президент США Дональд Трамп раздумывает над использованием сразу двух слоганов во время президентской кампании в 2020 году.Во вторник на вечере в вашингтонском Национальном строительном музее президент выбирал между старой идеологемой ("Сделаем Америку вновь великой"), использованной в 2016 году, и новой — "Сохраним Америку великой".Мнение присутствующих в зале людей, которые выбирали лозунги аплодисментами, Трампа не убедило, поэтому он обещал определиться позднее, сказав, что ему нравятся оба слогана и, возможно, он их использует оба."У Хиллари Клинтон было что-то типа "держимся вместе" или какая-то другая чушь", — сказал Трамп, пошутив, что за эту чушь "одному умнику" заплатили около двух миллионов долларов.Старт предвыборной кампании в США будет дан в феврале 2020 года, а выборы президента пройдут 3 ноября 2020 года.Кстати, сама заявка на новый слоган была подана еще за два дня до инаугурации Трампа, то есть 18 января 2017 года. Слоган будет использоваться с восклицательным знаком и без него.