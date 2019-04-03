Женщина хранила дома медицинские колбы и весы

Женщина хранила дома медицинские колбы и весыВ Камешковском районе полицейские изъяли у 44-летней женщины почти 1,5 килограмма наркотиков синтетического происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В начале марта сообщение от местных жителей поступило в полицию. Прохожие увидели на улице женщину в неадекватном состоянии. Её поведение свидетельствовало о наркотическом опьянении. Правоохранители установили личность подозреваемой.Во время обыска у нее дома они обнаружили медицинские колбы, электронные весы и сам наркотик. Болшую часть запрещенных веществ они нашли в тайнике на приусадебном участке.Также полицейские установили, что к изготовлению может быть причастен житель Нижегородской области. Расследование продолжается.