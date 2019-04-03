Канцлер Германии знатно потроллила Петра Порошенко. Хромая утка Ангела Меркель пожелала удачи политическому пенсионеру.

КанцлерГермании знатно потроллила Петра Порошенко. Хромая утка Ангела Меркель пожелалаудачи политическому пенсионеру.Звонокпрезиденту Украины Петру Порошенко от канцлера ФРГ Ангелы Меркель, котораяпоздравила его с выходом во второй тур, – это мягкий троллинг одного будущего политическогопенсионера в адрес другого. Такое мнение высказал Дмитрий Джангиров.По еговерсии, Меркель скрытно ненавидит Порошенко из-за того, что в 2015-м году он невыполнил минские соглашения, что помешало ей получить Нобелевскую премию мира.Поздравления канцлера выглядят цинично, считает эксперт.ПолитологРуслан Бортник согласен со своим коллегой. "Я сначала подумал, что Меркель позвонилаи пригласила Порошенко в свой клуб пенсионеров. Но потом посмотрел и понял –троллинг", – сказал Бортник.Еслис Петром Порошено пока еще не все ясно, то Ангела Меркель сама заявила, чтоостанется во главе своей партии до 2021 года. Но и это не точно: дело в том, чтоее соратники по ХДС могут запросто подложить свинью фрау Меркель и отправить еев отставку с поста канцлера досрочно.конце прошлого года в немецкой прессе всплывала информация со ссылкой напартийное руководство ХДС о том, что в Христианско-демократическом союзевсерьез обсуждают идею досрочной отставки Меркель и возможность передачидолжности главы правительства новому лидеру партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.2018 году на съезде ХДС в Гамбурге Крамп-Карренбауэр избрали председателем партии. Соратники Меркель проводилиее под 20-минутные овации на партийную пенсию. В своей последней речи онавыразила благодарность за то, что ей выпала честь почти на протяжении двухдесятков лет возглавлять большую, великолепную и главную, как она выразилась,партию. Себя она похвалила за достоинство и самоотверженность, с которымивыполняла свои обязанности.ПетруПорошенко в случае его ухода с поста президента Украины вряд ли будутрукоплескать его коллеги-чиновники. А вот народ, скорее всего, поаплодирует ипорадуется тому, что политическая карьера пришедшего на крови президента завершилась.Новый же глава Незалежной, наверняка, захочет посадить старого и всю егопогрязшую в коррупции команду. Так что у Порошенко остается один выход – встатьна колени перед Ангелой Меркель и просить о вступлении в клуб политических пенсионеров.