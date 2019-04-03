ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Макарова Владимира Николаевича...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Макарова Владимира Николаевича, 28.07.1948 года рождения, местонахождение которого неизвестно с июля 2003 года.Приметы: на вид 55-60 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные с проседью, глаза светлые, нос прямой.Особые приметы: на левой щеке имеются два шрамаОдежда: рубашка темного цвета, серые брюки, на руке имелись часы на ремешке красного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29