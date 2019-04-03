УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Катковой Дарьи Александровны, 14.10.2002 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Катковой Дарьи Александровны, 14.10.2002 года рождения, которая 2 апреля 2019 года вышла из дома в д. Ширяево поселения Первомайское и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 14-15 лет, рост 155 см, славянской внешности, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, внешне похожа на мальчика.Особые приметы: на левой кисти с внешней стороны шрам от пореза 2-3 см., на левом бедре с внутренней стороны след от ожога диаметром 6-8 см.Была одета: куртка разноцветная, брюки черного цвета, шапка сине-красного цвета ЦСК.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8(495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79